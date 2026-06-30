2030 청년에 전화번호 공개한 정성호…“문자 보내달라”

정성호 법무부 장관이 법무부 청년자문단에게 자신의 휴대전화 번호를 직접 공개하며 적극적인 의견 제안을 당부했다.

법무부는 29일 공식 유튜브 채널 ‘법무부TV’에서 ‘2030에게 번호 공개한 장관’이라는 제목의 쇼츠 영상을 공개했다. 정 장관은 22일 열린 제3기 법무부 2030청년자문단 발대식에서 자문단으로 위촉된 청년들에게 “휴대전화 꺼내봐요”라며 자신의 휴대전화 번호를 공개했다.

법무부가 29일 공식 유튜브 채널 ‘법무부TV’에 공개한 ‘2030에게 번호 공개한 장관’이라는 제목의 쇼츠 영상 속 정성호 법무부 장관이 합성된 모습. 법무부TV 영상 캡처

정 장관은 “건의를 했는데도 변화가 없다면 제게 직접 문자를 보내면 참고하겠다”며 “꼭 제안해 주길 부탁드린다”고 말했다. 그러면서 “지금 코스피가 9000이 되고 1만이 된다 한들 (당장 내 수중에) 돈이 없는데 여러분에게 무슨 의미가 있겠는가?”라며 “(주가가) 갑자기 올라서 신 났더라. 돈 있는 사람들이 그런다. 여러분이 빚내서 투자하거나 지금까지 저축한 돈으로 투자해 봐야 얼마나 되겠는가? 대부분 남의 이야기일 뿐”이라고 덧붙였다.

정 장관은 “그런 사회에서 우리가 가진 내 생명과 작은 재산조차도 보이스피싱과 전세 사기로 (위협받고 있다). 전세 사기 피해자들 어떤가? 내 집 없는 사람들이 피해자 아니겠나? 사기당하는 건 다 2030세대”라며 “그 간극을 여러분이 좁혀주셔야 한다”고 강조했다. 또 “저 같은 기성세대들 생각이 아니라 여러분 세대에서 여러분이 피부로 느끼면서 ‘이런 제도를, 이런 정책을 해보면 좋겠다’는 제안을 많이 해달라”라고 했다.

아울러 해당 영상은 영화 와일드 씽 속 노래 ‘니가 좋아’를 부르는 가수 최성곤(배우 오정세) 얼굴에 정 장관 얼굴을 합성한 장면으로 시작해 주목을 받았다. ‘2030 니가 좋아’라는 자막과 함께 배경음악으로 ‘니가 좋아’가 흘러나왔다.

앞서 법무부는 22일 경기 과천 정부과천청사에서 3기 법무부 2030 청년자문단 발대식을 열었다. 2030청년자문단은 만 19~39세 청년으로 구성된 정책 모니터링단으로, 법무부 주요 정책에 대한 청년 세대의 인식을 전달한다. 2024년 2030 자문단 제도가 처음 도입된 이후 1기와 2기 자문단은 총 54회 정례회의로 47건 정책을 제안하고 법무부 주요 정책현장 11곳을 방문하는 등 활동을 했다. 3기 자문단은 대학(원)생·청년인턴·대학교수·교사·직장인 등 26명으로 꾸려졌다.