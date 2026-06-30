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2030 청년에 전화번호 공개한 정성호…“문자 보내달라”

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안경준 기자 eyewhere@segye.com
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정성호 법무부 장관이 법무부 청년자문단에게 자신의 휴대전화 번호를 직접 공개하며 적극적인 의견 제안을 당부했다.

 

법무부는 29일 공식 유튜브 채널 ‘법무부TV’에서 ‘2030에게 번호 공개한 장관’이라는 제목의 쇼츠 영상을 공개했다. 정 장관은 22일 열린 제3기 법무부 2030청년자문단 발대식에서 자문단으로 위촉된 청년들에게 “휴대전화 꺼내봐요”라며 자신의 휴대전화 번호를 공개했다.

법무부가 29일 공식 유튜브 채널 ‘법무부TV’에 공개한 ‘2030에게 번호 공개한 장관’이라는 제목의 쇼츠 영상 속 정성호 법무부 장관이 합성된 모습. 법무부TV 영상 캡처
법무부가 29일 공식 유튜브 채널 ‘법무부TV’에 공개한 ‘2030에게 번호 공개한 장관’이라는 제목의 쇼츠 영상 속 정성호 법무부 장관이 합성된 모습. 법무부TV 영상 캡처

정 장관은 “건의를 했는데도 변화가 없다면 제게 직접 문자를 보내면 참고하겠다”며 “꼭 제안해 주길 부탁드린다”고 말했다. 그러면서 “지금 코스피가 9000이 되고 1만이 된다 한들 (당장 내 수중에) 돈이 없는데 여러분에게 무슨 의미가 있겠는가?”라며 “(주가가) 갑자기 올라서 신 났더라. 돈 있는 사람들이 그런다. 여러분이 빚내서 투자하거나 지금까지 저축한 돈으로 투자해 봐야 얼마나 되겠는가? 대부분 남의 이야기일 뿐”이라고 덧붙였다.

 

정 장관은 “그런 사회에서 우리가 가진 내 생명과 작은 재산조차도 보이스피싱과 전세 사기로 (위협받고 있다). 전세 사기 피해자들 어떤가? 내 집 없는 사람들이 피해자 아니겠나? 사기당하는 건 다 2030세대”라며 “그 간극을 여러분이 좁혀주셔야 한다”고 강조했다. 또 “저 같은 기성세대들 생각이 아니라 여러분 세대에서 여러분이 피부로 느끼면서 ‘이런 제도를, 이런 정책을 해보면 좋겠다’는 제안을 많이 해달라”라고 했다.

 

아울러 해당 영상은 영화 와일드 씽 속 노래 ‘니가 좋아’를 부르는 가수 최성곤(배우 오정세) 얼굴에 정 장관 얼굴을 합성한 장면으로 시작해 주목을 받았다. ‘2030 니가 좋아’라는 자막과 함께 배경음악으로 ‘니가 좋아’가 흘러나왔다.

 

앞서 법무부는 22일 경기 과천 정부과천청사에서 3기 법무부 2030 청년자문단 발대식을 열었다. 2030청년자문단은 만 19~39세 청년으로 구성된 정책 모니터링단으로, 법무부 주요 정책에 대한 청년 세대의 인식을 전달한다. 2024년 2030 자문단 제도가 처음 도입된 이후 1기와 2기 자문단은 총 54회 정례회의로 47건 정책을 제안하고 법무부 주요 정책현장 11곳을 방문하는 등 활동을 했다. 3기 자문단은 대학(원)생·청년인턴·대학교수·교사·직장인 등 26명으로 꾸려졌다.

안경준 기자

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