체육계 호소 "민주주의 가치 존중…AG 훈련하게 해달라"

26일째 이어지는 잠실 개표소 봉쇄 시위로 올림픽공원 핸드볼경기장 출입이 통제되는 가운데 체육계가 국제대회 준비에 심각한 차질을 빚고 있다며 호소문을 발표했다.

6·3 지방선거 당시 잠실 개표소로 사용된 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장 앞에서 지난 28일 투표용지 부족 사태 규탄 봉쇄 시위 참가자들이 우산을 쓰고 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

국가대표지도자협의회는 30일 대국민 호소문을 내고 "국가가 있어야 국가대표가 있고, 이를 지탱하는 민주주의와 국민이 있기에 국가대표도 존재할 수 있다"며 먼저 민주주의의 가치와 국민의 권리를 존중한다고 밝혔다.



그러면서도 이들은 "현재 올림픽공원 핸드볼경기장 출입 제한으로 경기단체들의 행정 업무에 어려움이 발생하고 있다"며 "이는 9월 아이치·나고야 아시안게임을 앞둔 국가대표 선수들의 국제대회 준비와 출전 지원에 직결되는 문제"라고 읍소했다.



특히 "출전 등록, 항공 일정, 장비 지원 등 모든 행정은 정해진 시간 안에 이뤄져야 한다"며 "작은 행정적 차질도 태극마크를 위해 청춘을 바치는 선수들에게는 매우 큰 영향을 줄 수 있다"고 우려했다.



끝으로 "국민의 권리와 국가대표 선수들의 도전은 함께 지켜야 할 소중한 자산"이라며 "상황이 조속히 정리돼 선수들이 아시안게임 준비를 차질 없이 이어갈 수 있도록 국민 여러분의 관심과 배려를 부탁드린다"고 당부했다.

<연합>