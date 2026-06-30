하천 빠진 아이 구한 교사…장기 기증으로 4명 살리고 하늘로

생전 이웃 구하며 베푸는 삶 실천한 50대 교사, 마지막까지 새생명 살려



하천에 빠진 아이들을 구하는 등 평소 베푸는 삶을 실천해온 50대 체육교사가 갑작스런 뇌종양 진단을 받고 뇌사 상태가 됐으나 끝내 의식을 회복하지 못하고 4명에게 새 삶을 선물하고 떠났다.

기증자 김상현씨. 한국장기조직기증원 제공

한국장기조직기증원은 지난 18일 전북 익산 원광대학교병원에서 김상현(58)씨가 뇌사 장기기증을 통해 간과 폐, 양측 신장을 기증하며 4명의 환자에게 새 삶을 선물했다고 30일 밝혔다.

김씨는 지난 5월 갑작스럽게 뇌종양 진단을 받은 뒤 병세가 빠르게 악화했고, 한 달여 만에 뇌사 상태에 이르렀다.

갑작스러운 이별을 맞은 가족들은 깊은 슬픔 속에서도 고인의 뜻을 이어가기 위해 장기기증을 결심했다. 가족들은 “누군가의 삶 속에서 아버지가 계속 살아갈 수 있다면 가장 의미 있는 마지막 선물이라고 생각했다”고 전했다.

김씨는 평소에도 위험에 처한 이웃을 보면 망설임 없이 행동으로 나서는 사람이었다. 2012년에는 전북 전주의 한 하천에서 물에 빠진 유치원생 3명을 구해 당시 전북지방경찰청장 표창을 받았다.

고인의 첫째 딸은 “아버지가 위험에 빠진 학생과 아이들을 구한 일이 여러 차례 있었다고 들었다”며 “헌혈도 꾸준히 할 만큼 늘 남을 먼저 챙기던 분이셨다”고 전했다.

전북 남원에서 태어난 김씨는 20년 가까이 중·고등학교 체육 교사로 근무했다. 운동에 남다른 재능과 열정을 지녔던 고인은 마라톤과 테니스 등 여러 종목에 능숙했으며, 교직을 떠난 뒤에도 최근까지 테니스 지도자로 활동했다. 고인의 장례식장을 찾은 제자들은 생전 늘 진심을 다해 학생들을 가르치던 스승의 모습을 떠올리며 눈시울을 붉혔다.

김씨에게는 세 딸이 있었다. 눈에 넣어도 아프지 않을 딸들에게 고인은 늘 유쾌하고 다정한 아버지였다. 주말이면 가족이 함께 등산을 다녔고, 딸들은 어린 시절부터 아버지를 따라 테니스장을 오가며 자랐다. 아버지가 좋아한 운동은 가족이 함께 시간을 보내는 계기가 됐고, 세 딸에게 소중한 추억으로 남았다.

첫째 딸은 평생 누구보다 활발하게 살아온 아버지가 갑자기 병상에서 힘든 시간을 보내다 떠난 것을 가장 마음 아파했다. 그러면서 아버지에게 “하늘나라에서는 자유롭게 하고 싶은 것 다 하고, 운동도 마음껏 하셨으면 좋겠다. 효도를 많이 못 한 것 같아 죄송하다. 고맙습니다”라며 애틋한 마음을 전했다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “위험에 처한 아이들을 구했던 김상현 님의 삶은 마지막 순간에도 네 사람의 생명을 살리는 나눔으로 이어졌다”며 “어려운 결정을 내려주신 유가족께 깊은 감사와 위로를 전하며 고인이 몸소 보여준 용기와 따뜻한 마음이 오래도록 기억되길 바란다”고 말했다.