박문성 "팬들에게 허리 숙여 인사…그게 그렇게 어려운가"

축구 해설가 박문성이 일본 축구대표팀 모리야스 하지메 감독의 사진을 공유하며 의미심장한 글을 남겼다.

박문성은 30일 자신의 소셜미디어에 모리야스 감독이 경기장에서 팬들에게 허리 숙여 인사하는 사진을 올렸다.

일본 축구대표팀 모리야스 하지메 감독. 박문성 인스타 캡처

박문성은 해당 사진과 함께 "모리야스 하지메 감독은 일본이 브라질에 역전패해 탈락하자 경기장에 응원하러 온 팬들에게 허리 숙여 인사를 했다"고 적었다.

이어 "우리가 바라는 게 큰 것이 아니다. 그게 그렇게 어려운가"라고 덧붙였다.

박문성은 특정 인물을 직접 거론하지는 않았다. 다만 한국 축구대표팀이 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에서 조별리그 탈락한 뒤 홍명보 전 감독이 사퇴한 상황과 맞물려 해당 글에 관심이 쏠리고 있다.

한국 대표팀은 조별리그 A조에서 1승 2패, 승점 3점으로 조 3위를 기록했다. 이후 조 3위 팀 간 성적에서 밀려 32강 토너먼트 진출에 실패했다.

홍명보 전 감독은 29일 멕시코 현지에서 열린 기자회견에서 성적 부진에 대한 책임을 지고 대표팀 감독직에서 물러났다.

대표팀 탈락 이후 축구계 안팎에서는 경기력과 선수 기용, 팬들을 향한 책임 있는 태도 등을 둘러싼 비판이 이어지고 있다.

<뉴시스>