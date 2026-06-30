디오프러스, 글로벌 모델로 배우 박진영 발탁

스킨케어 브랜드 디오프러스(DEOPROCE)가 해외 시장 확장을 겨냥한 새로운 전속 모델로 배우 박진영(GOT7 멤버)을 선정했다고 30일 밝혔다.

디오프러스는 글로벌 팬덤을 보유한 진영의 세련되면서도 진정성 있는 이미지에 주목했다. 특히 신뢰감 있는 행보로 대중의 사랑을 받아온 진영의 이미지가 과학적 데이터를 기반으로 정직한 효과를 지향하는 디오프러스의 브랜드 가치와 부합한다고 설명했다. 회사는 이번 모델 선정을 기점으로 국외 캠페인을 다각화하며 글로벌 시장 점유율 확대를 추진할 방침이다.

디오프러스는 박진영과 협력해 브랜드 슬로건인 ‘Real Science, Real Results’를 내세운 마케팅 활동을 시작한다. 브랜드 관계자는 “피부는 좋은 성분을 바탕으로 그 성분이 피부에 작용할 수 있도록 메커니즘을 설계하고, 그로 인해 나타나는 피부 변화를 고려하는 것이 중요하다”며 “디오프러스는 피부를 과학적으로 분석하고 데이터를 기반으로 적합한 성분과 포뮬러를 결합하는 ‘Skintist(Skin+Scientist)’ 철학 아래 제품을 선보이고 있다”고 밝혔다.

이어 “인지도를 갖춘 박진영과 함께, 눈에 보이는 결과 뒤에 자리한 디오프러스만의 제품 개발 기준과 브랜드 메시지를 전달해 나갈 것”이라고 덧붙였다.

박진영을 기용한 첫 제품 캠페인은 디오프러스의 자외선 차단제 제품군을 중심으로 전개된다. 주력 상품은 ‘UV 디펜스 PDRN 선크림’과 ‘블루페더 톤업 선스크린’ 등 2종으로 구성됐다.

‘UV 디펜스 PDRN 선크림’은 99% 고순도 장미 PDRN 성분을 배합한 자외선 차단 제품이다. 피부 보습과 사용감을 고려해 설계됐다는 설명이다. 함께 출시되는 ‘블루페더 톤업 선스크린’은 자외선 차단 기능 외에도 일상 가전기기에서 방출되는 블루라이트 관련 성분을 포함해 일상 환경에서의 피부 부담을 고려해 제작됐다.

현재 디오프러스는 헬스앤뷰티(H&B) 플랫폼인 올리브영에 입점하며 국내 유통망을 확대하고 있다. 디오프러스는 기존 전 세계 45개국 수출을 통해 확보한 소비자 데이터와 제품 경험을 토대로, 박진영과 함께하는 캠페인을 전개해 국내외 시장에 브랜드의 스킨케어 제품을 소개할 계획이다.