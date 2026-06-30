전북 ‘방산혁신클러스터’ 선정…“첨단 복합소재 방산 거점 도약”

전북도가 정부의 방산혁신클러스터 공모에 선정되면서 탄소복합소재를 기반으로 한 미래 방위산업 핵심 소재·부품 공급기지로 도약할 기반을 마련했다.

전북도는 30일 방산혁신클러스터 공모 선정에 따라 올해 하반기부터 5년간 국비와 지방비 각 245억원 등 총 490억원을 투입해 탄소복합재 중심의 국방 첨단소재 연구개발(R&D)과 실증 기반 시설을 구축한다고 밝혔다.

전북 전주 탄소소재 국가단업단지에 들어설 방산혁신종합지원센터 부지 전경. 전북도 제공

이번 사업은 전주 탄소산업 기반을 중심으로 내열·경량 복합 소재를 개발하고 부품 생산과 가공, 새만금 시험대 실증까지 연계하는 방식으로 추진된다. 이를 통해 지역 중소·벤처기업의 방산시장 진출과 국방 기술 국산화를 지원할 계획이다.

전북은 국내 유일의 탄소복합소재 산업 기반과 새만금 실증 기반을 동시에 갖춘 점이 높은 평가를 받았다. 도는 그동안 탄소 국가산업단지와 탄소 소재·부품·장비 특화단지, 규제자유특구 등을 조성하며 산업 기반을 구축해 왔으며, 현재 982대의 시험·평가 장비를 운용하고 있다. 이 중 142종은 방산 분야에 즉시 활용 가능하며, 극한 환경시험용 수백㎾급∼수㎿급 아크젯(Arc-Jet) 시험설비는 국내에서 전북이 유일하게 보유하고 있다.

새만금에는 자율주행과 무인 이동체 실증 시설이 구축돼 있으며 무인수상정과 안티드론 실증단지도 조성될 예정이어서 드론과 기동 로봇, 무인수상정 등 미래 무기체계 실증 거점으로 활용될 전망이다.

산업 생태계도 경쟁력을 갖췄다. 도내에는 국가 지정 방산업체 4곳을 비롯해 전국 방산 체계기업과 거래하는 기업 105곳, 협력기업과 거래하는 기업 284곳 등 모두 389개 기업이 방산 공급망에 참여하고 있다. 또 한국탄소산업진흥원과 한국건설생활환경시험연구원(KCL) 신뢰성평가센터, 고온플라즈마응용연구센터 등이 소재 신뢰성 평가와 사업화를 지원한다.

도는 이번 클러스터가 특정 무기체계 생산기지가 아닌 첨단 소재·부품 공급기지 역할을 맡게 될 것으로 기대한다. 내열 복합소재는 미사일과 로켓, 항공 엔진 등에, 경량 복합소재는 항공기와 위성 발사체, 무인 이동체 등에 활용돼 대전 ‘드론’, 논산 ‘인공지능(AI)·로봇’, 구미 ‘유무인 복합체계’, 인천 ‘안티드론’ 등 전국 방산혁신클러스터와 연계하는 핵심 기반이 될 것으로 전망된다.

전북도는 이번 사업을 통해 지역 중소·벤처기업의 방산시장 진입을 확대하고, 현대로템과 한화에어로스페이스, LIG넥스원 등 주요 방산 체계 기업과의 협력이 강화될 것으로 기대한다. 탄소산업의 활용 분야가 방위산업으로 확대되면서 관련 기업 유치와 신규 일자리 창출, 국방 첨단소재 국산화에도 상당한 파급효과를 가져올 것으로 전망된다. 그만큼 관련 기업 유치와 양질의 일자리 창출에도 속도를 낼 방침이다.

전북도 관계자는 “이번 방산혁신클러스터 선정은 전북이 미래 첨단 방위산업의 중심지로 도약하는 전환점이 될 것”이라며 "탄소·첨단 복합 소재 기술을 기반으로 전국 방산 거점을 연결하는 핵심 공급기지로 육성해 대한민국 방위산업 경쟁력 강화에 기여할 방침”이라고 말했다.