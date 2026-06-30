서남권 반도체·데이터센터에 SK·삼성 등 896조원 투자

제2반도체 생산거점 구축…메모리 팹 4기에 800조 투입

정부, 인프라·첨단도시 조성 총력 지원…기업들과 MOU 체결

정부가 제2의 반도체 생산거점을 구축하겠다고 발표한 서남권에 SK와 삼성전자, 앰코가 총 896조원을 투자한다.



정부는 '서남권 첨단산업 육성 전략'을 세워 인프라와 투자 환경을 조성하고 기업들의 투자를 뒷받침한다는 방침이다.

SK하이닉스·삼성전자. 연합뉴스

산업통상부는 30일 오후 광주 김대중컨벤션 센터에서 '서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회'를 개최하고 이같은 내용을 발표했다.



전날 정부가 반도체·피지컬 AI(인공지능)·AI 데이터센터를 삼각 축으로 한 '3대 메가프로젝트'를 발표한 데 이어 반도체 산업의 새로운 거점이 될 서남권에서 기업들의 투자계획과 정부의 향후 전략을 공유한 것이다.



SK는 행사에서 약 470조원을 투자해 서남권에 반도체 메모리 메인 팹 2기와 1기가와트(GW) 규모 AI 데이터센터를 구축한다고 밝혔다.



삼성은 호남에 425조원을 투자해 반도체 메모리 팹 2기와 국가 AI 컴퓨팅센터 등을 세운다.



두 기업은 반도체 메모리 팹 건설 등에 총 800조원을 투자하고, 그 외 데이터센터와 컴퓨팅센터 등을 구축하는 데 95조원을 투입한다.



앰코는 1조원을 투자해 광주에 첨단 패키징 팹 공장을 증설하기로 했다.

삼성전자와 SK하이닉스는 지난 29일 청와대에서 열린 '3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 전남·광주에 반도체 생산기지 조성 계획을 발표했다. 사진은 삼성전자·SK하이닉스 반도체 공장 후보지로 거론되는 광주군공항 부지(위쪽부터), 광주 북구 오룡동 첨단 3지구 부지, 전남 해남군 산이면 솔라시도 부지 모습. 연합뉴스

정부는 기업들의 반도체 팹 건설에 맞춰 서남권(S.WEST) 맞춤형 인프라 구축을 추진한다.



댐과 하수재이용수 등을 활용해 용수를 공급하고, 팹 가동에 필요한 발전설비와 송전망을 신속히 구축한다는 계획이다.



산업단지 조성 기간은 현재의 절반 수준인 5년 이내로 단축하고, 남부권 반도체 공대 등을 통해 필요한 인재를 양성한다.



반도체특별법에 따라 반도체 특별위원회와 반도체 혁신성장지원단도 설치한다. 특별위원회 위원장은 대통령이 맡는다.



정부는 또 현재 제정을 추진하는 메가특구법에 따라 서남권에 최소 1개 이상의 메가특구를 지정하고 규제를 해소할 계획이다.



전력·용수 등 기반시설 구축 비용은 최대 100% 지원하고, 기업과 근로자에 대한 지역별 차등세제를 도입해 기업 투자와 인력의 지방 거주를 촉진한다.

김정관 산업통상부 장관이 30일 이재명 대통령 주재로 광주 김대중컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 정부 지원방안을 발표하고 있다. 연합뉴스

대규모 양산과 기술 실증, 연구 기능이 융합된 '기업형첨단도시' 선도모델도 서남권에 조성한다.



기업 맞춤형 입지를 공급하고 패스트트랙을 통해 조성 기간을 단축하는 것은 물론 전남대 캠퍼스혁신파크·광주 도심융합특구·광주 과학기술원 등과 연계한 산학연 혁신허브를 구성한다.



지방정부와 함께 교통·주거·교육·여가를 비롯한 정주 여건을 지원하고, 첨단도시와 호남 고속철도·고속도로, 무안국제공항 등 간선교통망 간 연결성도 강화한다.



SK하이닉스·삼성전자·앰코와 산업부·재정경제부·과학기술정보통신부·국토교통부·기후에너지환경부는 이날 '서남권 첨단산업 육성을 위한 투자 양해각서(MOU)'를 체결했다.



협약에 따라 기업은 서남권 지역 첨단산업 투자를 추진하고 각 부처는 첨단산업 생태계 조성을 위한 소관업무를 적극 추진한다.



정부 관계자는 "896조원의 투자금액은 서남권, 더 나아가 우리나라 전체의 경제 지도를 새로 쓰는 수준"이라며 "기업들의 투자가 계획에 그치지 않고 반드시 성과를 창출할 수 있도록 끝까지 지원하겠다"고 말했다.

<연합>