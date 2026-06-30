경상국립대, 글로컬대학 성과평가 ‘A등급’ 획득

경상국립대학교는 교육부와 한국연구재단이 주관한 2026년 특성화지방대학(글로컬대학) 성과평가에서 ‘A등급’을 획득했다고 30일 밝혔다.

이에 따라 경상국립대는 2026년 글로컬대학 국고지원금 275억원을 배정받는다.

이는 기본 지원금 250억원에 우수평가에 따른 추가 지원금 25억원이 반영된 규모다. 2023년 지정된 대학 가운데 A등급을 받은 대학은 경상국립대와 포항공과대 2개교이다.

경상국립대는 지난해 2차 연도 연차평가에서 최고등급을 받은 데 이어 올해 3개년 추진성과를 종합 점검하는 동행평가에서도 A등급을 획득함으로써 글로컬대학사업 추진 이후 2년 연속 우수한 평가를 받았다.

이번 동행평가는 2023년 선정된 10개 글로컬대학 모델을 대상으로 지난 3년간의 혁신계획 이행 정도와 혁신성과를 종합적으로 점검하기 위해 실시됐다.

교육부는 대학이 제시한 혁신모델이 실제 대학의 체질 개선과 지역혁신 성과로 이어졌는지를 중점적으로 살폈다.

교육부는 경상국립대에 대해 “우주항공 분야 특성화를 위한 조직·협력 거버넌스 체계를 성공적으로 구축·추진했다.”고 평가했다.

또한 경상국립대의 우수성과 사례로 국내 최초 우주항공 단과대학인 우주항공대학(CSA) 설립, 서울대학교와의 공동교육과정 개설, GADIST를 통한 지역 전략산업 수요 대응 협력모델 구축 등을 제시했다.

경상국립대는 글로컬대학사업을 통해 우주항공대학(CSA)과 경남우주항공방산과학기술원(GADIST)을 중심으로 우주항공·방산 특화 혁신모델을 추진해 왔다.

이 과정에서 경남도·진주시·사천시는 글로컬대학사업의 핵심 파트너로서 재정지원, 정책협력, 지역산업 연계, 우주항공·방산 생태계 조성 등에 함께 참여해 왔다.

특히 경남도는 우주항공·방산을 경남의 미래 전략산업으로 육성하는 과정에서 대학의 특성화 방향과 지역산업 정책이 연계될 수 있도록 지원해 왔다.

진주시와 사천시는 우주항공청 개청, 지역 기업·기관 협력, 지역 정주형 인재양성, 산학협력 기반 확대 등에서 경상국립대와 긴밀히 협력하고 있다.

이번 A등급 획득은 대학 자체의 혁신 노력뿐만 아니라 경남도·진주시·사천시가 함께 구축해 온 대학-지역 협력체계가 성과로 인정받은 결과라는 점에서 의미가 크다.

경상국립대는 지자체와 함께 우주항공·방산 분야 교육·연구·산학협력·지역정주가 연결되는 글로컬 선도모델을 지속적으로 고도화해 나갈 계획이다.

우주항공대학은 국내 최초 우주항공 전문 단과대학으로, 한국형 그랑제꼴 모델을 도입해 학부, 대학원, 취업연계를 아우르는 통합형 인재양성 체계를 구축하고 있다.

또한 서울대와 공동교육과정을 개설·운영하며 학점교류를 기반으로 공동학위제 도입을 추진하고 있다.

GADIST는 지역 전략산업인 우주항공·방산 분야 수요에 대응하기 위한 교육·연구·산학협력 플랫폼이다.

전문연구센터와 개발지원센터를 중심으로 지역 전략 수요와 대학 연구역량을 결집하고, 한국형 NIAR 모델 구축을 통해 지역산업 R&D 허브 역할을 강화하고 있다.

경상국립대는 이번 평가에서 우주항공·방산 특화 분야의 조직체계, 교육혁신, 연구역량, 지산학협력, 지역정주형 인재양성 등에서 성과를 인정받았다.

특히 경남의 전략산업인 우주항공·방산 분야와 대학 혁신모델을 연계해 지역과 대학이 함께 성장하는 글로컬대학 모델을 제시했다는 점에서 의미가 크다.

권진회 총장은 “이번 동행평가 A등급은 경상국립대학교가 추진해 온 우주항공·방산 특화 전략이 실제 대학 혁신과 지역혁신 성과로 이어지고 있음을 보여주는 결과”라며 “경상국립대는 경남도·진주시·사천시와 함께 우주항공·방산 분야 교육·연구·산학협력 생태계를 더욱 강화하겠다”고 강조했다.

경상국립대는 향후 글로컬대학사업 4차 연도 추진 과정에서 우주항공대학 교육과정 고도화, GADIST 연구역량 강화, 서울대 및 해외 대학과의 공동교육 확대, 지역전략산업 맞춤형 인재양성, 성과관리 및 환류체계 강화를 중점 추진할 계획이다.

또한 관계 지자체와의 협력체계를 바탕으로 우주항공·방산 특화 성과가 지역산업 성장과 청년 정주로 이어질 수 있도록 사업을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.