[포토] 파라다이스 부산, 해운대구 구남로 일대 배수로 정화 플로깅

파라다이스 호텔 부산 및 카지노 부산 임직원과 사내 소통조직 ‘파라 커넥터’가 지난 26일 오후 부산 해운대구 구남로 일대에서 배수로 정화 플로깅 활동을 펼쳤다. 이번 활동은 장마철 집중호우에 대비해 지역사회 안전을 도모하고자 마련됐다.

이번 활동은 지난해 처음 시작한 그룹 친환경 ESG 캠페인 ‘파라다이스 그린 스텝(Green Step)’을 이어가는 실천 프로그램이다. 파라다이스는 지난 9일 영종도 파라다이스시티에서 최종환 대표이사를 비롯한 임직원 50여 명이 참여한 플로깅 활동을 진행한 데 이어, 이번에는 부산 사업장으로 캠페인을 확대했다. 이날 참여한 40여 명의 임직원들은 해운대 관광특구 일대의 배수로와 주변 환경을 정비하며 배수 환경을 개선하고 도시 침수 예방에 힘을 보탰다.

파라다이스는 '그린 스텝' 캠페인을 통해 임직원이 일상 속에서 ESG 가치를 실천하는 문화를 확산하고 있다. 앞으로도 사업장별 특성을 반영한 환경정화 활동을 지속 추진하며 지역사회와 함께 지속가능한 가치를 만들어간다는 계획이다.

파라다이스 관계자는 "그린 스텝 캠페인은 임직원들이 생활 속 작은 실천을 통해 ESG 가치를 함께 만들어가는 그룹 차원의 친환경 활동"이라며 "앞으로도 사업장별 특성과 지역사회를 고려한 다양한 ESG 프로그램을 지속 운영하며 환경 보호와 지역사회 상생에 기여해 나가겠다"고 말했다.

사진=파라다이스