아들 귀한 日왕가에 ‘옛 왕족 입적’ 합의

자민·유신, 개정안 국회 처리키로

‘부계 男 계승’은 유지… 여왕 불가

일본 여권이 왕족 수를 늘리기 위해 옛 왕족 출신을 받아들이는 방안에 합의했다.

아소 다로 자민당 부총재. 연합뉴스

30일 요미우리신문 등에 따르면 자민당 아소 다로 부총재와 일본유신회 후지타 후미타케 공동대표는 이날 회동에서 왕실전범 개정안을 이번 국회에서 처리하기로 의견을 모았다. 개정안은 1947년 왕가에서 이탈한 방계 혈통인 옛 11궁가(宮家)의 부계 남성을 왕실 양자로 들이는 방안이 핵심이다.



이는 구성원이 16명으로 쪼그라든 왕실의 명맥을 잇기 위한 조치다. 현재 다음 왕위를 이어받을 수 있는 젊은 부계 남성은 나루히토 일왕의 조카 히사히토(19) 친왕 1명뿐인데, 그가 결혼한 뒤 아들을 낳지 못하면 계통이 완전히 끊길 수 있다는 우려가 나오자 왕가에서 이탈한 옛 왕족을 다시 받아들여 부계 남성 수를 늘리겠다는 것이다.



개정안에는 이 밖에 여성 왕족이 결혼한 뒤에도 왕족 신분을 유지할 수 있도록 하는 방안이 담겼다. 연립여당은 다만 ‘왕위는 부계 남성이 계승한다’는 왕실전범 제1조는 손대지 않아 나루히토 일왕의 외동딸 아이코 공주의 왕위 계승 가능성은 굳게 닫았다.



한편 일장기 파손·제거·오염 행위 등을 처벌하기 위한 ‘국기 훼손죄’ 제정안은 이날 야권이 불참한 가운데 중의원(하원) 본회의를 통과했다. 자민당에서는 이와야 다케시 전 외무상이 “국기를 존중하는 의식은 자연스러운 방식으로 함양해야지 형벌로 강제해서는 안 된다”며 표결에 불참했다.