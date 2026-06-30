위기의 자영업자… 대출 잔액·연체액 역대 최고치

한국은행 2026년 1분기 가계부채 분석



대출 석달 새 2.6조 늘어 1095조

연체액, 작년말보다 2조↑ 22.3조

연체율 2.04% 10년9개월 새 최고

제2금융권 부실 위험 더 커 ‘비상’

1분기 자영업자들이 금융권에서 빌린 대출 잔액과 연체액이 모두 역대 최고치를 기록했다. 빚을 제때 갚지 못하는 영세 자영업자가 늘면서 전체 연체율도 10여년 만에 가장 높은 수준으로 치솟았다.



30일 한국은행이 국민의힘 박성훈 의원실에 제출한 자료에 따르면 올해 1분기 말 기준 자영업자의 전체 대출 잔액은 1095조5000억원으로 추산됐다. 한은이 가계부채 데이터베이스를 활용해 분석한 결과로, 지난해 말과 비교해 불과 세 달 사이 2조6000억원이 불어나며 관련 통계 작성을 시작한 2012년 이후 최대 규모를 기록했다. 대출 종류별로는 사업자 대출이 745조5000억원, 가계대출이 350조원이었다.

오늘부터 은행 대출금리에 법적 비용 반영 금지 30일 서울 시내의 한 은행 영업점에 대출 관련 안내가 게시돼 있다. 7월1일부터 은행이 대출금리를 산정할 때 지급준비금·예금자보험료 등 각종 법적 비용을 가산금리에 반영하는 행위가 전면 금지되는 내용의 개정 ‘은행법’ 및 ‘은행법 시행령’이 시행된다. 뉴시스

3개 이상 금융기관에서 돈을 빌려 한계 상황에 놓인 다중채무자의 대출 잔액은 1분기 말 기준 645조원이었다. 지난해 말(647조7000억원)보다 소폭 줄었지만 1인당 평균 대출액은 3억9000만원으로 유지됐다. 대출자 수가 같은 기간 164만4000명에서 163만6000명으로 줄었기 때문이다.



대출 잔액이 늘며 부실 위험도 커지고 있다. 한 달 이상 원리금을 연체한 자영업자 연체액은 1분기 말 22조3000억원으로 지난해 말보다 2조원 늘어 사상 최대를 기록했다. 연체율 역시 2.04%로 상승해 2015년 2분기 말 이후 10년9개월 만에 가장 높았다.



소득 수준별로는 영세 자영업자와 고소득 자영업자의 대출과 연체가 나란히 늘었다. 저소득(하위 30%) 자영업자의 대출 잔액은 153조2000억원, 고소득(상위 30%) 자영업자는 744조9000억원으로 나란히 역대 최대치를 경신했다. 연체율은 저소득과 고소득이 각각 2.13%(0.13%포인트↑)와 1.60%(0.19%포인트↑)로 올라 10년3개월·10년9개월 만에 최고 수준을 나타냈다.



취약 차주가 많은 제2금융권은 부실 위험이 더 큰 상황이다. 1분기 말 저축은행의 개인사업자 대출 연체율은 12.79%로 급등하며 저축은행 사태 여파가 지속되던 2015년 1분기 이후 11년 만에 최고치를 보였다. 카드·캐피털 등 여신전문사 연체율도 올해 1분기 말 3.98%로, 지난해 말(3.51%)보다 0.47%포인트 올랐다.



관련 통계 집계를 시작한 2014년 1분기 말(3.94%) 이래 12년 만에 최고였다. 향후 금리 인상 시 건전성 지표가 악화할 수 있다는 우려가 나오는 대목이다.