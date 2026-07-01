4수 끝에… 후지모리, 페루 대통령 당선

우파 성향 ‘민중의 힘’ 후보

산체스에 0.27%P차로 승리

우파 성향의 ‘민중의 힘’ 게이코 후지모리(51) 후보가 제67대 페루 대통령에 선출됐다.

29일(현지시간) 공식 완료된 페루 대선 결선투표 개표 결과 후지모리 후보는 총 50.135%를 득표해 좌파 로베르토 산체스 ‘함께하는 페루’ 후보(49.865%)를 약 0.27%포인트 차로 앞섰다. 두 후보 간의 표차는 약 4만9000표에 불과했다.

페루 대선서 승리한 후지모리 후보. 로이터연합뉴스

후지모리는 2011년, 2016년, 2021년에 이어 도전 네 번째 만에 대권을 잡게 됐다. 페루 역사상 두 번째 여성 대통령이자, 선거를 통해 선출된 첫 여성 대통령이다.

후지모리는 1990∼2000년 재임 후 인권 유린, 부패 등 혐의로 16년간 복역한 고 알베르토 후지모리 전 대통령의 딸로, 부친의 정치적 유산을 이어받은 인물로 평가된다. 부친이 대통령 재임 시절인 1994년 이혼하면서 어머니를 대신해 영부인 역할을 하기도 했다.

그는 이번 선거에서 강력한 치안 대책과 민간 투자 촉진, 관료주의 축소 등 시장친화적인 경제정책을 내세워 보수층과 재계의 두터운 지지를 받았다.