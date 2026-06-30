[인사] 세계일보 외

세계일보 △한민족선민연구원장 황보국



한국관광공사 ◆보직부여 △국제관광본부장 정석인 ◆1급 승진 △AI인프라센터장 김도현 △도쿄지사 일본지역센터장 정근희 △타이베이지사장 호수영 ◆2급 승진 △감사팀장 이재훈 △중국팀장 이홍근 △지역균형관광팀장 이경진 △관광기업육성팀장 문지영 △경영지원팀장 김대원 △국민관광전략팀장 박혜미 ◆전보 및 보직변경 <실장급> △기획조정실장 마정민 △경영지원실장 주상건 △코리아MICE뷰로실장 홍현선 △관광AI데이터실장 도현지



과학기술인공제회 ◆본부장 승진 및 전보 △자산운용본부장 강문필 △세마인베스트먼트 대표 홍순조



EY한영 <감사부문> ◆부대표 △김지훈 △김희영 △조성연 △채정호 ◆전무 △복성근 △성동윤 △심종헌 △윤정원 △이석영 △이종석 ◆파트너 △강민정 △김경환 △김진형 △박성대 △서재리 △이기현 △이효학 △임형진 △장성우 △차지은 <세무부문> ◆부대표 △정인식 ◆전무 △양기석 △양지호 △염현경 △정지영 ◆파트너 △김재운 △김태준 △서영민 ◆이그제큐티브 디렉터 △권미경 <전략·재무자문부문> ◆부대표 △심상학 ◆전무 △권영재 △오봉진 △이승형 △장선익 ◆파트너 △엄국진 △이보람 △이희련 <금융사업부문> ◆부대표 △김명현 ◆전무 △김동민 △이정호 △최범호 ◆파트너 △기동간 △김성진 △김용협 △윤영섭 △이선문 △정석현 △최선호 ◆이그제큐티브 디렉터 △정민섭 ◆부대표 △정일권 ◆파트너 △고은이 △김세정 △김태환 △손영민 △우문호 △조형일 △한경수 ◆이그제큐티브 디렉터 △김인 <위험관리부문> ◆파트너 △법무실장 한수진 ◆파트너 △여성주



교보증권 <실장> ◆선임 △경영기획실 서보건 <담당> ◆승진 △WM전략 전인봉 ◆이동 △그룹시너지 정원일



SGI서울보증 ◆본부장 승진 △안병준 ◆1급 승진 △배진석 △박진혁 △이태훈 △이장용 △이진섭 △권유숙 △최후중 △김현보