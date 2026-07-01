피렐리, 사계절 타이어 ‘P8AS+’ 국내 출시

글로벌 타이어 브랜드 피렐리(Pirelli)가 한국 도로 지형과 기후 환경을 고려한 신규 사계절 타이어 제품 ‘P8AS+(P8 올시즌 플러스)’를 정식 출시한다.

이번에 선보인 P8AS+는 국내 차종을 중심으로 성장하는 고인치 타이어 시장 수요를 반영해, 주행 성능과 장착 규격, 기술 사양을 강화한 제품이다. 해당 라인업은 7월 초부터 피렐리의 유통 파트너사인 타이어뱅크의 전용 유통 모델로 지정되어 전국 매장에 공급된다.

피렐리의 엔지니어링 기술을 적용한 P8AS+는 주행감과 안정성을 고려해 새롭게 튜닝된 트레드 패턴과 컴파운드 배합 기술을 적용했다. 특히 회사 측에 따르면 출시되는 주요 규격에서 국내 타이어 소음 효율 기준 ‘AA’ 등급을 획득해 승차감과 실내 정숙성을 중시하는 국내 소비자 수요를 고려했다. 또한 트레드 컴파운드 배합과 보이드 비율(Void Ratio) 조율 기술을 적용했으며, M+S(Mud+Snow) 마크를 획득해 계절별 노면 변화에 대응할 수 있도록 설계됐다.

신차 장착 휠 규격이 대형화되는 시장 흐름에 맞춰, 피렐리는 고인치 타이어 공급 라인업을 확대한다는 전략이다. 현대차 및 제네시스, 메르세데스-벤츠 브랜드 등의 세단과 SUV 차종에 장착 가능한 19인치 이상 신규 규격을 중심으로 라인업을 구성할 예정이다.

공식 출시된 P8AS+는 전국 타이어뱅크 매장 네트워크를 통해 공급 및 판매된다. 이번 판매 협력 체계를 통해 국내 소비자들은 타이어뱅크 매장에서 P8AS+ 제품과 관련 서비스를 확인할 수 있다.

안드레아 이옵(Andrea Iob) 피렐리코리아 법인장은 “P8AS+는 고인치 시장 변화에 대응하는 동시에, 한국의 소음 및 안전 기준을 고려해 개발된 신규 패턴”이라며 “앞으로도 국내 소비자의 다양한 라이프스타일과 차량 제원에 맞춘 선택지를 지속적으로 제공할 계획”이라고 밝혔다.