'맨 끝줄 소년' 허준호 딸 정이서, 미스터리한 존재감 주목…섬세한 연기에 호평 이어져

극 중 '김정우' 역 정이서 절제된 연기 선보여

‘맨 끝줄 소년’ 정이서. 넷플릭스 제공

배우 정이서가 최근 인기 고공 행진 중인 넷플릭스 시리즈 ‘맨 끝줄 소년’에서 미스터리한 존재감을 드러내며 신스틸러로 자리 잡았다. 그는 이번 작품에서 김정후역을 맡았다.

‘맨 끝줄 소년’은 실패한 작가이자 국문학과 교수인 허문호(최민식 분)가 강의실 맨 끝줄 소년 이강(최현욱 분)의 천재성을 발견하고 그의 글에 집착하며 벌어지는 이야기를 그린 서스펜스 드라마다.

김정후는 극 중 이강의 대학 동기이면서 그의 글 속에 등장하는 친구 김세윤(이진우 분)의 누나다. 허문오에게 평생의 열패감을 안겨준 스타 작가 김수훈(허준호 분)의 딸이기도 하다. 극 중에서 그는 아버지처럼 글쓰기에 재능을 보인다.

김정후는 모든 상황을 내다보고 있는 듯한 묘한 분위기로 극 중에 처음 등장했다. 동생 김세윤과 현실 남매 케미를 보여준 것도 잠시, 아버지를 둘러싼 비밀이 드러날수록 김정후의 또 다른 얼굴도 모습을 드러냈다.

다소 격앙된 감정을 숨기고 동생과 눈빛만으로 대화를 주고받는 섬세한 연기부터 시작해 “너만 입 다물면 돼”라며 동생을 몰아붙이는 연기까지 복합적인 인물의 심리를 몰입감 있게 표현했다.

절제된 연기를 통해 김정우를 완벽히 소화한 정이서는 전작인 넷플릭스 시리즈 ‘원더풀스’에 이어 ‘맨 끝줄 소년’까지 활약을 이어가고 있다. 입체적인 캐릭터를 구축해 나가고 있는 정이서의 향후 행보에 귀추가 주목된다.