해병대, 필리핀서 다국적 훈련 ‘카만닥’ 참가

해병대는 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 ‘2026 카만닥(KAMANDAG) 훈련’에 참가하고 있다고 30일 밝혔다.

카만닥 훈련은 미국과 필리핀 해병대가 우방국 간 협력을 통해 대테러 역량 강화와 연안방어 및 전투기술 배양을 위해 2017년부터 실시하고 있는 다국적 연합훈련이다.

해병대는 지난 14일부터 다음달 1일까지 필리핀 루손섬 일대에서 카만닥 훈련에 참가한다고 30일 밝혔다. 지난 19일 한국·필리핀 해병대 장병들이 팀 단위 전투사격훈련을 실시하고 있다. 해병대 제공

한국 해병대는 2022년 이후 매년 중대급 규모가 훈련에 참가하고 있다.

훈련에서 해병대는 소총부대(소총중대, 수색팀, 저격반), 기술교류팀 등으로 부대를 편성해 임무에 기반한 훈련을 진행했다.

소총중대는 주요 참가국들과 사격 및 상륙절차 훈련을 통해 소부대 전투기술을 숙달하는 한편, 재해·재난 지역 인도적 민사지원 훈련도 병행했다.

수색팀은 정글·해상 수색정찰 등을 중심으로 전투기술 및 전술을 교류했으며, 정글 생존훈련과 IBS를 활용한 해상침투 등을 통해 어떤 작전환경에서도 침투·정찰 임무를 수행할 수 있는 역량을 다졌다.

훈련에선 처음으로 대물저격총(12.7㎜) 실사격을 수행하며 연합작전에서 정밀 타격 능력을 끌어올렸다.

해병대는 훈련 전반에 걸쳐 참가국들과 함께 연합지휘소를 구성하고 참모연습을 진행하며 다국적군 간 지휘통제 절차를 숙달하고 상호운용성을 강화했다.

지난 2016년 한국형 상륙돌격장갑차(KAAV) 8대를 도입한 필리핀 해병대를 대상으로, 2022년부터 이어온 수탁교육에 더해 이번 훈련에서는 기술교류팀 정비요원이 직접 참가해 KAAV와 군용차량의 운용·정비 노하우를 교류했다.

해병대는 이밖에도 올해 미 제병협동훈련(미국), 슈퍼가루다실드(인니), 칸퀘스트(몽골) 등 다양한 해외 연합훈련에 참가함으로써 연합작전 수행능력 향상과 해외 군사협력 증진에 기여해 나갈 예정이다.