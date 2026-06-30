로봇 힘주는 LG전자, ‘로보틱스사업센터’ 신설

가전 이을 새 먹거리 발굴 총력

LG전자가 새로운 먹거리로 점찍은 ‘로봇 사업’을 담당할 조직을 만든다. 기존 주력인 가전 사업이 정체에 빠진 가운데, 신사업을 빠르게 성장시키기 위한 움직임을 본격화한 것이다.

LG전자는 30일 로보틱스사업센터 신설 내용을 담은 조직개편안을 발표했다. 로보틱스사업센터는 사업개발과 영업, 조직운영 등 기능을 갖춘 완결형 사업조직으로 운영될 예정이다. 신설 조직의 첫 수장은 송시용(사진) 센터장이 맡는다. 송 센터장은 생산기술원 산하 제조역량강화담당과 생산시스템솔루션담당, 스마트팩토리솔루션센터장 등을 역임한 기술 전문가다.

이번 조직개편은 연말 정기 개편을 4개월 앞둔 시점에서 단행됐다. 이례적인 인사 조치 배경에는 신사업 발굴에 서둘러야 한다는 LG전자 경영진의 의지가 있다. 현재 회사의 주력 사업인 생활가전은 수요 침체와 원가 상승, 후발주자인 중국 업체의 맹추격으로 정체에 빠진 상황이다. 이를 극복하기 위해 신성장동력으로 삼은 로봇 사업을 빠르게 키우기로 결정한 것이다. 현재 LG전자는 올해를 로보틱스 사업의 기반을 다질 원년으로 보고 사업에 더욱 속도를 내고 있다. 로봇 완제품과 더불어 액추에이터 등 로봇 핵심부품 사업, 데이터 생성∙학습을 위한 데이터팩토리까지 갖춘 종합 로보틱스 솔루션 기업으로 발돋움하는 것이 목표다.

LG전자의 홈로봇 ‘클로이드’. LG전자 제공

추후 LG전자는 자회사 로보스타와 베어로보틱스를 중심으로 구축하고 있는 산업용∙상업용 로봇에 더해, 로보틱스사업센터의 가정용 로봇을 더한 3각 축으로 로봇 시장을 전방위 공략할 예정이다. LG전자 관계자는 “다양한 산업, 서비스와 생활 공간을 아우르는 로봇 포트폴리오로 미래 수요에 선제적으로 대응해 나갈 것”이라고 밝혔다.

LG전자는 이번 조직개편을 계기로 로보틱스 사업 전반의 실행력에 가속도가 붙게 될 것으로 내다본다. 또 로보틱스 사업을 총괄하는 조직이 만들어진 만큼, LG 계열사 전체의 로봇 역량을 유기적으로 연결하는 ‘원 LG’ 전략이 용이해질 것으로 전망한다.