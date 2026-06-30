경북도, 총 1조5000억원 규모 4대 파운드리 구축 추진

'대기업 기다리는 수동적 기업 유치' 탈피

파운드리 구축 직접 참여

경북도는 '대기업이 와주기를 기다리는 수동적 기업유치'에서 탈피해 파운드리(위탁생산) 구축에 직접 참여하는 능동적 투자유치 모델로 전환을 추진한다고 30일 밝혔다.

총 1조5000억원 규모로 권역별로 4개 파운드리 구축을 준비하고 있다.

도는 자체 재정으로는 파운드리 구축에 들어가는 대규모 자금 조달에 한계가 있다고 보고 정책금융(정책 펀드)과 민간 자본(수요기업)을 결합해 자금을 충당한다는 전략이다.

안동 헴프규제자유특구와 경북바이오산업단지에는 바이오 파운드리를 만들어 의료용 대마 밸류체인을 구축할 계획이다.

대규모 스마트팜 재배시설에서 공급받은 산업용 헴프로 원료·완제의약품을 생산해 제약사에 판매한다는 구상이다.

포항 영일만 산단에는 로봇 생산과 시범 운용, 고도화를 한 곳에서 진행하는 로봇 파운드리 구축을 계획하고 있다.

구미 국가산단에는 차량용 반도체 파운드리기업이 주주이면서 수요기업으로 참여하도록 해 완성차와 부품 업체의 안정적 수요에 기반한 시스템 반도체와 전력 반도체 생산 기반을 구축할 방침이다.

구미 기회발전특구에는 양자 관련 소재·부품·장비를 위탁생산하는 공장 조성을 추진할 계획이다.