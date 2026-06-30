이번엔 5·18 표지판에 걸린 군화 한짝…광주시 조사

5·18기념재단 “범죄 혐의점 있을 시 수사 의뢰”

광주 도심 5·18 사적지 인근 표지판에 군화가 걸려 당국이 조사에 나섰다.

30일 오후 광주 동구 대인동 광주은행 본점 인근 교차로 전봇대에 군화가 걸려 있다. 5·18 기념재단 제공

30일 광주시와 5·18 기념재단에 따르면 이날 오후 2시쯤 광주 동구 대인동 광주은행 본점 인근 교차로 전봇대에 설치된 표지판에 군화 한 짝이 끈으로 묶여 매달려 있다는 신고가 재단에 접수됐다.

5·18 사적지 제3호인 옛 광주시외버스터미널 인근에 조성된 오월길을 안내하는 표지판이었다.

신고를 받은 재단 측은 즉시 광주시에 이 사실을 알렸고, 광주시는 현장에 출동해 해당 군화를 수거했다.

광주시와 기념재단은 계엄군을 상징하는 군화로 5·18을 조롱하려 했는지 등 경위를 파악하고 있다.

스타벅스 코리아의 ‘탱크 데이’ 마케팅에 이어 배재고 야구부의 “스벅 가자” 응원 구호 등 5·18에 대한 비하가 의심되는 사례가 잇따른 만큼 의도성이 확인되면 경찰에 수사를 의뢰할 방침이다.

박강배 5·18기념재단 상임이사는 “법적인 범죄 혐의가 성립하는지 판단하고 있다”며 “조사를 거쳐 범죄 혐의점이 포착되거나 의도성이 다분하다고 판단되면 정식으로 수사를 의뢰할 것”이라고 전했다.