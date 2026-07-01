[청와대 스케치] 광주 찾은 李대통령 “약무호남 시무국가”…서남권 첨단산업 비전 제시

이재명 대통령은 30일 호남권에 기업들의 대규모 반도체 투자가 이뤄지는 것과 관련해 “역사적으로 누적된 투자량을 비교한다면 그야말로 ‘조족지혈’에 불과하다는 점을 모두 이해해주시기 바란다”고 말했다.

이 대통령은 ‘대한민국 대도약 3대 메가 프로젝트’ 발표 이튿날인 이날 광주도 직접 찾아 서남권 지역에 인공지능(AI) 관련 대규모 투자를 결정한 기업인들을 격려하며 총력 지원 의지를 재확인하기도 했다.

이재명 대통령이 30일 서남권 산업단지 후보지 항공 시찰을 하고 있다. 청와대 제공

①李 “호남권 투자, 누적 투자량과 비교하면 ‘조족지혈’”

이 대통령은 이날 청와대에서 주재한 국무회의에서 호남권이 산업화 과정에서 상대적으로 배제됐다는 점을 언급하며 이번 기업 투자가 불균형을 완화하는 데 도움이 될 것이라고 강조했다. 이 대통령은 “이게 모두 대한민국의 전체적인 발전, 또 대한민국의 미래가 걸린 국토 균형 발전을 위한 매우 다행스러운 결과라고 이해해주시면 좋겠다”고 언급했다.

이 대통령은 “제가 어디서 자료를 보니까, 영남지역의 인구가 1300만, 호남지역의 인구가 500만정도 된다고 하는 것 같다. 해방 이후에는 호남지역 인구가 훨씬 더 많았다고 한다”며 “다 지나간 과거의 일이긴 하지만 현실의 결과에 남아 있기도 한 아픈 과거인데, 영호남 차별이 있었던 건 분명한 사실”이라고 말했다. 이어 “그걸 어거지로 교정할 수는 없었는데, 마침 이 새로운 환경이 그 불균형을 조금이나마 완화할 수 있는 상황이 됐다”며 “호남이 배제와 차별을 통해서 그간 많은 어려움을 겪었는데, 그게 전화위복의 계기가 된 측면이 있다. 장기간 방치되고 개발에서 소외되면서 오히려 용수나 전력, 또는 용지, 토지가 잘 관리·보존된 측면이 있다”고 설명했다.

이 대통령은 “이걸(호남권 투자) 갖고 지역 차별 운운하는 경우도 있긴 한 것 같다”며 “지금 이 사안 자체만 보면 호남지역의 투자가 조금 많은 게 사실이긴 하지만 역사적으로 누적된 투자량을 비교한다면 그야말로 조족지혈”이라고 짚었다.

이재명 대통령이 30일 광주 김대중 컨벤션센터에서 열린 서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 이진안 엠코코리아 대표이사, 곽노정 SK하이닉스 대표이사, 이 대통령, 전영현 삼성전자 부회장, 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관, 김정관 산업통상부 장관. 뉴시스

②李대통령 “재임 기간 가장 보람 있는 일”

이 대통령은 이날 오후 광주에서 열린 ‘서남권 첨단산업 발전비전 국민보고회’에선 “약무호남 시무국가(호남이 없으면 국가도 없다)”라는 이순신 장군의 말을 직접 언급하며, 산업화 과정에서 상대적으로 소외됐던 호남을 대한민국 첨단산업의 새 성장축으로 끌어올리겠다는 구상을 제시했다. 이 대통령은 이번 투자가 특정 지역에 대한 지원이 아니라, 수도권 중심 산업 구조를 바꾸고 호남을 첨단산업 거점으로 키우는 국가 전략이라는 점을 부각했다.

이 대통령은 보고회에서 삼성전자·SK하이닉스 등의 투자로 첨단 반도체 생산 역량이 획기적으로 확충되는 점을 언급하며 “제가 대통령을 1년 조금 넘게 재임했는데 여러 가지 보람 있는 일이 있었지만 정부의 정책을 잘 조정해서 이런 환경을 만들어내고 기업의 결단을 이끌어낸 이 일이 가장 보람이 있는 일”이라고 말했다. “저로서는 참으로 기쁘고 의미 있는 날”이라고도 했다. 이날 축사는 애초에 준비해 온 원고를 읽는 대신 즉흥 발언 형태로 이뤄졌다.

기업들을 향해선 ‘확실한 뒷받침’을 약속했다. 이 대통령은 “정부에서 재정 지원이든지 인프라 구축이든지 거주·교육, 문화·보건 여건이든지 최대로 잘 만들어내겠다”고 다짐했다. 또 “지방정부만 다 책임져라(라고) 절대 그러지 않을 것”이라며 중앙정부 차원의 전폭적인 지원을 강조했다. 이 대통령은 “호남에 (기업인들이) 대규모 투자를 하실 수 있도록 좋게 말하면 유도, 좀 심하게 얘기하면 유인(을 했다)”이라며 “억압, 강요는 하지 않았다”고 덧붙였다.

③李 “호남, 배제되고 소외돼 왔지만 민주주의 지켜와”

이 대통령은 보고회에서 “(한국이) 세계가 부러워하는 모범적 민주국가로 발돋움하게 된 것은 많은 국민들의 노력의 결과이긴 하지만 그중에서도 호남의 노력이 매우 컸다고 생각한다”며 “배제되고 서럽고 소외됐지만 그럼에도 불구하고 민주주의를 지켜왔다. 그 결과가 대한민국이 산업화에 이어서 민주화를 이뤄내고 또 전 세계적인 모범이 되었을 뿐만 아니라 합리적 경제 활동의 토대를 만들어서 우리 기업인들이 예측 가능한 상황에서 합리적인 최선의 결정을 할 수 있게 됐던 것”이라고 역설했다.

행사에 앞서 이 대통령은 곽노정 SK하이닉스 대표 등과 함께 행사장 입구에 마련된 SK그룹 전시 부스도 관람했다. 부스에는 서버용 D램, 고대역폭 메모리(HBM), AI 데이터센터용 스토리지 등 주요 반도체 기술이 전시됐다. 이 대통령은 행사가 끝난 후에는 서남권 산업단지 후보지와 해상풍력 발전단지 등을 헬기로 시찰했다고 안귀령 청와대 부대변인이 전했다.

이 대통령은 오는 2일에는 충남 아산에서, 3일에는 경남 진주에서 각각 충청권·영남권 첨단산업 발전비전 국민보고회를 주재할 예정이다.