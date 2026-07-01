7월 첫날 본격 장마 시작…낮 최고 33도 후텁지근 [오늘날씨]

제주 이어 남부도 장마 시작…낮 최고 24~33도

수요일인 1일 남부지방에 장마가 본격 시작되겠다. 전국 내륙을 중심으로 낮 최고기온이 30도 이상으로 오르는 등 후텁지근한 날씨가 이어지겠다.

소나기가 내린 지난달 14일 서울 종로구 광화문광장에서 시민들이 우산으로 바람과 비를 막고 있다. 연합뉴스

기상청은 이날 전국이 대체로 흐리겠다고 예보했다. 오후부터 밤사이 수도권북부와 강원중·북부내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

전날 제주도를 시작으로 남부지방에도 장마가 시작돼 시간당 30㎜ 안팎의 강한 비가 내리는 등 호우특보가 내려질 가능성도 있겠다.

소나기에 의한 예상 강수량은 △서울, 인천, 경기 5~40㎜ △강원내륙·산지 5~40㎜ △대전, 세종, 충남동부, 충북 5~40㎜ △전북동부 5~40㎜ △경북중·북부내륙·남서내륙 5~40㎜다.

소나기가 내리는 지역에서는 돌풍과 함께 천둥·번개를 동반한 시간당 20㎜ 안팎의 강한 소나기가 내리고 우박이 떨어지는 곳이 있겠다.

제주도산지에는 바람이 순간풍속 시속 90㎞ 이상으로 매우 강하게 불면서 강풍특보를 발표할 가능성이 있겠다. 그 밖의 제주도와 남해안에도 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있겠다.

당분간 아침 최저기온은 평년(최저 19~21도, 최고 25~29도)과 비슷하겠고 낮 최고기온은 평년과 비슷하거나 조금 높겠다. 아직 장마의 영향을 받지 않는 중부지방엔 더위가 이어지겠다.

아침 최저기온은 17~22도, 낮 최고기온은 24~33도가 되겠다.

주요 지역 아침 기온은 서울 22도, 인천 21도, 수원 22도, 춘천 20도, 강릉 20도, 대전 21도, 청주 22도, 광주 21도, 전주 21도, 부산 20도, 울산 19도, 대구 20도, 제주 22도다.

낮 기온은 서울 33도, 인천 32도, 수원 31도, 춘천 33도, 강릉 25도, 대전 32도, 청주 32도, 광주 29도, 전주 30도, 부산 25도, 울산 25도, 대구 28도, 제주 26도다.

미세먼지 농도는 전 권역에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준을 보이겠다.