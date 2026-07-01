트럼프 작년 얼마 벌었나 보니…가상화폐 사업만 2조 '떼돈'

연례 재정 보고서 공개…골프 리조트 수입·언론 합의금도 신고

지난해 도널드 트럼프 미국 대통령이 가족 소유의 가상화폐 기업과 밈코인 관련 사업으로 14억 달러(약 2조1천672억원)에 달하는 소득을 올린 것으로 나타났다.



블룸버그, 로이터 통신 등에 따르면 미국 공직자 재산 신고를 접수하는 미 정부윤리청(OGE)은 30일(현지시간) 900페이지가 넘는 트럼프 대통령 연례 재정 보고서를 공개했다.

트럼프 가상화폐 사업에 반대하는 미국 시위대들의 모습. AFP연합뉴스

트럼프 대통령의 지난해 수입 중 가장 큰 비중을 차지하는 것은 가상화폐 관련 활동이었다. 그는 가상화폐 기업 월드 리버티 파이낸셜을 통해 5억8천800만 달러의 이익을 얻었다고 신고했다.



트럼프 일가의 가상화폐 기업인 월드 리버티 파이낸셜은 트럼프 대통령은 물론 그의 아들들과 트럼프 대통령의 중동 특사 스티브 윗코프가 공동 설립자이다. CEO는 윗코프의 아들인 잭 윗코프가 맡고 있다.



아울러 자신의 밈코인인 '$트럼프'를 통해 6억3천600만 달러의 로열티를 받았다고 신고했으며 스테이블코인 홀드코 지분 매각으로 얻은 1억9천700만달러 수익도 신고했다.



트럼프 대통령은 골프 리조트 사업을 통해서도 많은 돈을 벌었다. 그는 플로리다 마러라고 리조트 등에서 2억9천만 달러 이상의 소득을 신고했다고 미국 CNBC 방송이 보도했다.



또 여러 언론 기업과의 합의금을 통해 8천만 달러 이상의 수입을 얻었으며 해외 부동산 업체들을 통한 라이선스 사업을 통해 수백만 달러의 수입도 함께 신고했다.



트럼프 대통령은 이날 재산 공개를 통해 잔니 인판티노 FIFA 회장으로부터 1만5천달러 상당의 2026 월드컵 결승 티켓을 받았으며 US오픈 스폰서인 롤렉스로부터 US오픈 대회 티켓 10장(약 2만5천 달러), 슈퍼볼 티켓 10장(약 5만 달러)도 받았다고도 신고했다.



로이터 통신은 트럼프 대통령이 재선에 성공한 이후 트럼프 일가가 투자자로부터 최소 23억 달러의 수익을 창출한 것으로 추산한 바 있다며 이번 자료는 트럼프 일가의 가상 화폐 사업 수익에 대한 새로운 통찰력을 제공한다고 전했다.

<연합>