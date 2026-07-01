김대중 초대 전남광주통합교육감 취임… “세계가 배우는 ‘K-교육특별시’로 도약”

통합특별시의회 첫 본회의서 취임사 발표… “수도권 추격 교육 탈피할 것”

김대중 초대 전남광주통합교육감이 1일 “세계가 주목하고 세계가 배우러 오는 ‘대한민국 K-교육특별시’로 당당히 도약하겠다"는 포부를 밝히며 본격적인 임기를 시작했다.

김 교육감은 이날 전남광주통합특별시의회에서 열린 첫 본회의에 참석해 취임사를 낭독하며 이같이 말했다. 그는 “전남광주통합특별시의 새 시대에는 더 이상 수도권 교육과 비교하며 그 뒤를 따라가지 않겠다”며 교육 자립에 대한 강력한 의지를 피력했다.

취임사 낭독하는 김대중 교육감. 전남광주통합특별시교육청 제공

김 교육감은 전남·광주 지역이 가진 역사적 가치를 교육의 뿌리로 삼겠다고 선언했다. 그는 “전남광주는 대한민국의 민주주의를 지키고 키워온 자랑스러운 역사의 중심”이라며, 이를 바탕으로 “행동하고 실천하는 ‘민주주의 교육’을 깊이 있게 실현하겠다”고 약속했다. 지역의 민주화 유산을 학업 현장에 녹여내 성숙한 시민을 길러내겠다는 구상이다.

공교육의 역할에 대해서는 ‘공정과 책임’을 최우선 가치로 내세웠다. 김 교육감은 “부모의 경제력이 아이의 미래를 결정짓지 않도록 하겠다”며 “두터운 책임교육과 맞춤형 지원을 통해 모두에게 공정하고 든든한 출발선을 보장하겠다”고 강조했다. 이를 위해 영유아부터 고등학교, 나아가 사회 진출까지 공백 없이 케어하는 ‘학생 생애 책임교육’을 촘촘하게 펼치겠다는 방침이다.

전남과 광주의 교육 통합에 따른 행정적 혁신도 예고했다. 김 교육감은 “하나 된 전남광주통합특별시의 출범은 교육의 행정적 경계를 허물고 새로운 거버넌스를 구축하는 통합의 시대적 선언”이라며 “통합의 가치 위에 자율과 존중을 바탕으로 한 ‘현장 중심의 교육자치’를 구현하겠다”고 설명했다.

특히 심각해지는 지방 소멸 위기의 돌파구로 ‘교육 중심의 지역 성장’을 제시했다 김 교육감은 “지역 소멸의 위기를 극복하는 가장 강력한 동력은 교육을 통해 지역 주도 성장을 이끄는 데 있다”며 “지자체·대학·기업과 긴밀하게 연대해 ‘500만 교육메가시티의 지속가능한 기반’을 구축하겠다”고 말했다.

마지막으로 김 교육감은 “청렴하고 안전한 행정을 바탕으로 모든 교직원이 보람을 느끼고 학부모가 안심하는 환경을 만들겠다”며 “우리 아이들이 ‘전남광주에서 교육받아 참 행복하다’고 당당하게 말할 수 있는 미래를 의회와 함께 열어가겠다”고 덧붙였다.