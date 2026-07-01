“매월 첫날 혜택 키운다”… G마켓, ‘월첫세일’ 1일 오픈

G마켓이 매월 1일부터 5일 간 ‘월첫세일’을 진행한다고 밝혔다. 1000여개의 인기상품을 할인가에 선보이고, 페이백 적립을 추가하는 등 고객 체감 혜택을 키웠다.

G마켓은 고객이 매월 1일을 ‘G마켓에서 쇼핑하는 날’로 인식할 수 있도록 행사명을 직관적으로 구성하고, 매월 첫 세일 상품을 공개한다.

G마켓, ‘월첫세일’ 이미지. G마켓 제공

‘베스트딜’ 코너를 통해 직전 월 고객이 많이 찾은 상품을 할인 판매한다. 디지털·가전, 푸드·마트 및 패션뷰티·리빙으로 구분해 선보인다. 7월 월첫세일 베스트딜로, △삼성 인버터 벽걸이 에어컨 △LG 휘센 제습기 △더빅토리아 탄산수 △대극천 복숭아 △농심 신라면+너구리+짜파게티 △휴대용 냉각 손풍기 1+1 △벨리에르 냉감 바디필로우 △캘빈클라인 여름 의류 등이 있다.

최대 10% 수준의 높은 적립 혜택을 받을 수 있는 ‘적립딜’ 상품도 주목할 만하다. △에어팟4 △네파 키즈 래시가드 △오토드 오토스윙 제습기 △굽네 닭가슴살 등이 있다. 그 외에도 5일까지 총 14회차에 걸쳐 진행하는 월첫세일 특별 라이브방송을 진행한다. 구매 인증 이벤트 등 라이브방송 한정 추가 혜택을 선보일 예정이다.

자세한 내용은 G마켓 메인 페이지 상단에서 '월첫세일' 배너를 클릭하면 확인할 수 있다.

G마켓 관계자는 “매월 첫날엔 더 큰 혜택을 받을 수 있다는 메시지를 고객에게 지속적으로 전달하기 위해 기존 월 초 정례 프로모션인 ‘G락페’를 새롭게 확대 개편했다”며 “행사를 앞두고 선공개한 광고 캠페인도 좋은 반응을 얻고 있는 만큼, 월첫세일을 본 행사에도 많은 관심 바란다”고 말했다.