부산시, 보건복지부 ‘계약형 지역필수의사제’ 시범사업 공모 선정

정부가 추진하는 ‘계약형 지역필수의사제’가 광역시로 확대된다. 지난해 강원·경남·전남·제주 등 도(道) 지역을 중심으로 추진되다 올해 처음 광역시까지 확대됐다. 계약형 지역필수의사제는 전문의가 지역 종합병원 이상 의료기관에서 필수진료를 장기간 수행할 수 있도록 정부와 지방자치단체에서 지역근무수당과 정주여건을 지원하는 사업이다.

계약형 지역필수의사제 홍보문. 보건복지부 공식 블로그 캡처

부산시는 보건복지부에서 추진하는 ‘계약형 지역필수의사제’ 시범사업 추가 공모에 최종 선정됐다고 1일 밝혔다.

시는 이번 사업을 통해 지역 필수의료 인력 확충 기반을 마련하고, 시민이 언제 어디서나 안정적으로 필수의료 서비스를 이용할 수 있는 지역완결형 의료체계 구축에 속도를 낼 계획이다. 먼저 지역 의료수요를 반영해 내과, 외과, 산부인과, 소아청소년과, 응급의학과, 심장혈관흉부외과, 신경과, 신경외과 8개 필수진료과목 전문의 20명을 대상으로 사업을 추진한다.

또 저연차 전문의의 지역 내 장기근무와 안정적 정착을 돕기 위해 월 400만원의 지역근무수당과 국내외 학술대회 참가비 및 등록비, 전문연수 비용 지원 등 정주 여건을 지원할 방침이다. 특히 올해 10월부터 본격적인 지원을 시작으로, 내년에도 계약형 지역필수의사제를 지속적으로 추진할 수 있도록 정부와 긴밀히 협력할 계획이다.

조규율 시 시민건강국장은 “이번 공모 선정은 지역 필수의료 인력 확충과 지역완결형 의료체계 구축을 위한 의미 있는 성과”라며 “필수의료 인력이 부산에 안정적으로 정착할 수 있도록 적극 지원해 시민 누구나 안심하고 필수의료 서비스를 받을 수 있는 지역완결형 의료체계를 구축해 나가겠다”고 말했다.