[인류는 왜 영성을 찾는가—세계사를 움직인 15인의 영성] <6>예수(Jesus)-“사랑은 어떻게 세계를 바꾸었는가”

역병도 뚫은 ‘급진적 용서’… 인류의 윤리 지도를 바꾼 나사렛의 가르침

사랑은 세상을 바꿀 수 있는가. 너무 오래 반복되어 이제는 진부하게 들리는 질문일지도 모른다. 인간 역사는 오히려 힘과 전쟁, 권력과 폭력이 움직여 온 것처럼 보이기 때문이다. 그러나 인류 역사에는 칼과 군대가 아니라 사랑과 용서라는 언어로 세계를 뒤흔든 한 사람이 있었다. 그의 이름은 예수(Jesus)였다. 오늘날 예수는 세계에서 가장 큰 영향력을 남긴 종교적 인물 가운데 한 명으로 꼽힌다. 기독교 신앙 안에서는 하나님의 아들이자 구세주로 여겨지지만, 역사적으로 보더라도 그는 인류 문명 전체를 바꾼 거대한 전환점이었다. 예수가 활동하던 시대의 유대 지역은 혼란과 긴장 속에 있었다. 로마 제국의 지배 아래 놓인 유대 민족은 정치적 억압과 종교적 갈등 속에서 살아가고 있었다. 바빌론 포로 생활에서 귀환한 이후 오랜 세월, 외세의 지배와 디아스포라를 경험해 온 그들은 강력한 유일신 야훼(Yhwh)와의 계약인 율법과 안식일, 음식 규정 등을 목숨처럼 지키며 정체성을 유지했다. 그들은 언젠가 하나님이 강력한 정치적 지도자인 메시아를 보내 로마를 몰아내고 민족을 해방시켜 주기를 간절히 원했다.

영화 ‘벤허’의 한 장면. 증오와 복수심으로 가득 차 있던 주인공 벤허가 십자가를 지고 골고타 언덕으로 향하는 예수를 바라보고 있다. 칼과 힘이 지배하던 로마 제국 한복판에서 죽음의 순간까지 용서와 사랑을 말했던 예수의 영성은 인류사에서 가장 고귀한 윤리적 이정표가 되었다. 사진=영화 ‘벤허’ 캡처

◆칼과 힘의 시대, 상식을 뒤집은 '원수 사랑'의 선언

바로 이런 시대적 분위기 속에서 예수가 탄생했다. 그는 베들레헴에서 태어나 갈릴리 나사렛에서 성장한 것으로 전해진다. 목수의 아들로 알려진 예수는 서른 살 무렵부터 사람들 앞에서 가르침을 전하기 시작했다. 그는 권력이나 학문적 지위를 가진 인물이 아니었다. 오히려 병든 사람들과 가난한 사람들, 사회에서 밀려난 이들과 함께하며 하나님 나라를 이야기했다. 예수가 평생 전하고자 했던 가장 핵심적인 메시지는 바로 이 ‘하나님 나라’였다. 그러나 그가 말한 하나님 나라는 죽어서만 들어가는 먼 미래의 세계가 아니었다. 사랑과 정의, 용서와 화해가 인간의 삶 속에서 실현되는 새로운 질서이자 삶의 방식이었다.

당시 사람들은 메시아가 칼과 힘으로 세상을 바꿀 것이라 기대했지만, 정작 예수가 가져온 것은 사랑과 용서라는 당시 사람들의 눈에는 너무도 연약해 보이는 길이었다. 이 때문에 많은 유대 종교 지도자들은 그를 메시아로 인정하지 않았고, 극히 일부 사람들만 그의 가르침을 받아들였다. 바로 이 지점에서 훗날 기독교로 이어질 새로운 길이 유대교와 갈라지기 시작했다.

예수가 남긴 가르침 가운데 후세 사람들이 가장 깊이 기억하는 것은 ‘사랑’에 대한 메시지였다. 그는 인간이 단지 율법과 규칙만으로 살아가는 존재가 아니라, 사랑과 용서 속에서 비로소 인간다워질 수 있다고 보았다. 그래서 그는 “네 이웃을 네 몸과 같이 사랑하라”고 가르쳤다. 예수는 사랑을 감정에만 머물게 하지 않고 인간 삶의 가장 근본적인 윤리로 이해했다.

특히 후대에 큰 충격을 준 것은 “원수를 사랑하라”는 도발적 선언이었다. 인간 사회는 보통 미움에는 미움으로, 폭력에는 폭력으로 대응해 왔다. 그러나 예수는 증오의 악순환을 끊지 못하면 인간은 끝내 서로를 파괴하게 된다고 보았다. 제자 베드로가 “몇 번이나 용서해야 합니까. 일곱 번이면 충분하지 않습니까”라고 묻자 예수는 “일흔 번을 일곱 번까지라도 하라”고 답했다. 당시의 상식을 완전히 뒤집는 급진적 용서의 윤리였다. 예수는 사랑이 가까운 사람 뿐 아니라, 자신을 미워하는 사람에게까지 확장되어야 한다고 말했다.

또한 인간 관계의 원칙으로 “남이 너희에게 해주기를 바라는 대로 너희도 남에게 하라”는 가르침은 후대 윤리 사상에 거대한 영향을 끼쳤다. 더 나아가 “마음이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것”이라는 산상수훈의 가르침을 통해, 겸손하고 상처받은 사람들 속에서 인간의 영적 가능성을 보려 했다. 예수는 인간이 정치적 힘이나 물질적 풍요가 아니라 진실과 올바른 삶 속에서 진정한 자유를 얻을 수 있다고 믿었다.

◆로마의 박해를 무너뜨린 헌신, 지하 감옥에서 세계의 중심으로

그러나 그의 삶은 순탄하지 않았다. 형식주의를 비판하고 성전 중심의 권위에 도전하는 예수를 종교 권력과 정치 권력은 위험한 존재로 보기 시작했다. 사실 예수의 이러한 영성은 깊은 기도에서 비롯된 것이었다. 그는 중요한 순간마다 광야와 산, 새벽의 고요한 곳에서 하나님께 기도했고, 세상을 향한 사랑과 용서는 인간적인 의지만이 아니라 하나님과의 깊은 관계에서 흘러나온 삶의 열매였다. 결국 예수는 체포되어 당시 반역자나 중범죄자에게 가해지던 가장 치욕적인 처형 방식인 로마의 십자가형을 선고받고 조롱과 멸시 속에서 처형당했다.

그런데 기독교 역사에서 가장 결정적인 장면은 바로 그 순간에 있었다. 인간은 보통 극한의 고통 속에서 분노와 복수를 떠올리기 쉽지만, 예수는 자신을 죽이는 이들을 향해 십자가 위에서 마지막 기도를 남겼다. “아버지여, 저들을 용서하소서. 저들은 자기들이 하는 일을 알지 못합니다.” 죽음의 순간까지도 용서와 사랑의 가능성을 포기하지 않았던 이 장면은 후대 사람들에게 거대한 충격과 울림을 주었다.

기독교는 바로 이 십자가 사건과 부활 신앙 위에서 형성되었다. 제자들은 예수가 죽음을 넘어 다시 살아났다고 믿었고, 그 믿음은 거대한 종교 운동으로 번져 나갔다. 초기의 기독교인들은 혹독한 박해를 받았다. 그러나 병자와 가난한 사람을 돌보고 서로를 형제자매로 부르는 그들의 사랑과 희생, 공동체 정신은 점점 더 많은 사람을 끌어들였다. 그 대표적인 사건이 로마에서 일어났다.

서기 251년, 로마 제국 전역에 전염병(시프리안 페스트)이 창궐해 하루에 수천 명씩 죽어 나갔다. 당시 로마의 황제와 귀족, 이교도 사제들은 감염이 두려워 가족마저 길거리에 버리고 도망치기 바빴다. 로마 사회의 도덕적 붕괴였다. 이때 오직 기독교인들만이 도망치지 않고 거리로 나왔다. 그들은 예수의 “가장 작은 자에게 한 것이 곧 내게 한 것”이라는 가르침에 따라, 자신들을 박해하던 이교도와 원수들의 시신을 수습하고 병자들에게 물과 음식을 먹이며 간호했다. 이 과정에서 수많은 기독교인이 감염되어 목숨을 잃었다.

이 모습을 지켜본 로마인들은 깊은 충격에 빠졌다. 칼과 군대보다 더 무서운 역병 앞에서 기독교인들이 보여준 ‘목숨을 건 원수 사랑’은 로마인들의 인식을 뒤흔들었다. 이후 로마인들이 대거 기독교로 개종하면서, 기독교는 로마의 지하 감옥을 뚫고 나와 세계의 중심 종교로 우뚝 서게 되었다. 결국 기독교는 로마 제국의 공인 이후 세계사의 중심 종교로 성장하며 유럽 문명과 예술, 철학과 윤리의 뼈대를 이루게 된다.

◆십자가에서 피어난 박애 정신, 현대 보편적 복지의 모태가 되다

오늘날 누구나 아프면 찾아가는 ‘공공 병원’과 ‘복지 제도’의 시초가 바로 예수의 박애 정신에서 탄생했다. 기독교가 공인된 후인 서기 369년, 카파도키아(지금의 튀르키예 지역)의 주교였던 바실리우스는 예수의 가르침을 사회 제도로 구현하기 위해 거대한 시설을 지었다. 그 전까지 고대 세계에서 병원이나 의사는 오직 왕족과 귀족, 부자들만을 위한 전유물이었다. 가난한 자들은 병들면 버려져 죽는 것이 당연한 상식이었다. 하지만 바실리우스는 가난한 자, 나병 환자, 부랑자 등 ‘돈 없고 소외된 이들’만을 위해 아무런 대가 없이 치료하고 먹여주는 세계 최초 수준의 공공 의료 공동체 ‘바실리아스(Basilias)’를 세웠다. 이 시설은 인류 역사상 최초로 “인간은 신분과 조건에 상관없이 아프면 치료받을 권리가 있다”는 보편적 복지 개념을 탄생시켰다. 이 정신이 유럽 전역으로 퍼져나가 오늘날의 병원(Hospital)과 복지 체계의 모태가 된 것이다.

물론 기독교 역사 역시 완벽하지 않았다. 십자군 전쟁과 마녀사냥식 종교 재판, 권력과의 결탁 같은 어두운 역사 속에서 사랑의 종교가 때로는 폭력의 이름으로 사용되기도 했다. 그러나 그런 한계와 모순 속에서도 “가난한 자를 돌보라, 원수를 미워하지 말라, 힘이 아니라 사랑으로 인간을 보라”는 예수의 원래 메시지는 끊임없이 다시 소환되었다. 첨단 과학의 시대이자 경쟁과 분열이 심화되는 오늘날에도 여전히 많은 사람이 예수를 다시 읽는다. 기술은 눈부시게 발전했으나 인간의 증오와 갈등은 사라지지 않았고, 초연결 사회 속에서 사람들은 도리어 더 깊은 고립감을 느끼며 서로를 쉽게 적으로 규정한다. 예수 사후 2,000년이 흐른 지금, 그가 던진 ‘사랑은 과연 현실을 바꿀 수 있는가’라는 근원적 화두를 인류는 여전히 움켜쥔 채 놓지 못하고 있다.

[인류는 왜 영성을 찾는가—세계사를 움직인 15인의 영성] 목차

<1> 모세-“노예 민족에게 법과 신을 준 사람”

<2> 공자-“혼란한 시대, 인간의 질서를 묻다”

<3> 노자-“세상을 거슬러 흐르지 말라”

<4> 석가모니-“인간의 고통을 정면으로 바라본 사람”

<5> 조로아스터-“선과 악의 전쟁은 어디서 시작됐는가”

<6> 예수-“사랑은 어떻게 세계를 바꾸었는가”

<7> 무함마드-“신앙은 공동체를 어떻게 조직하는가”

<8> 성 아우구스티누스-“인간 내면에도 제국은 존재한다”

<9> 토마스 아퀴나스-“신과 이성은 화해할 수 있는가”

<10> 마르틴 루터-“양심은 교황보다 강한가”

<11> 존 웨슬리-“대중 속으로 들어간 종교”

<12> 라마크리슈나-“모든 종교는 같은 산을 오르는가”

<13> 달라이 라마 14세-“인간은 증오 없이 저항할 수 있는가”

<14> 문선명·한학자-분열된 인류는 다시 한 가족이 될 수 있는가

<15> 간디-“정치는 영혼을 가질 수 있는가”