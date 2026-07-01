김정은, 中공산당 창건일 축전…북·중 ‘사회주의 밀착’ 부각 [북*마크]

김정은 북한 국무위원장이 중국공산당 창건 105주년을 맞아 시진핑 중국 국가주석에게 축전을 보내 북·중 친선 강화를 강조했다.

노동신문은 1일 축전 전문을 1면에 싣고, 주북 중국대사관 기념연회와 당 건설 경험 교류 좌담회 소식을 보도했다. 김 위원장은 축전에서 “사회주의를 핵으로 하는 조·중(북·중) 친선 관계”를 강화·발전시키는 것이 노동당과 북한 정부의 “확고부동한 입장”이라고 언급했다.

왕야쥔 주북 중국 대사가 주최하는 중국 공산당 창건 105주년 기념연회가 지난 6월 30일 북한 주재 중국대사관에서 마련됐다고 조선중앙통신이 1일 보도했다. 연회에는 조용원·김성남 노동당 비서가 초대됐다. 평양=조선중앙통신·연합뉴스

지난달 평양 북·중 정상회담은 “동지적 우의와 신뢰”를 두텁게 하고 양국 사회주의 건설과 전통적 친선관계를 견인할 의지를 확인한 역사적인 계기라고 평가했다. 노동당 중앙위원회는 중국공산당 중앙위원회에 축하 꽃바구니도 전달했다.

주북 중국대사관 기념연회에서 왕야쥔 대사는 김 위원장과 시 주석의 7차례 상봉과 전략적인 소통을 강조했다. 김성남 노동당 국제비서는 북·중 관계를 “가장 강력하고 전략적인 사회주의 국가 간의 본보기적 관계”로 발전시키겠다는 뜻을 재확인했다.

신문이 기념연회 전 열린 당 건설 경험 교류 좌담회까지 함께 보도하면서, 북·중이 정상 간 친분뿐만 아니라 당 대 당 교류와 사회주의 노선을 묶어 밀착 기조를 부각한 흐름으로 읽힌다.