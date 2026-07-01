송가인, 신곡 ‘꽃이 아니면 어떤가(질경이)’ MV 티저 공개…2일 음원 발매

가수 송가인이 신곡 발매를 하루 앞두고 뮤직비디오 티저를 공개했다.

가수 송가인이 신곡 발매를 하루 앞두고 뮤직비디오 티저를 공개했다. 송가인 공식 사회관계망서비스(SNS)

송가인은 1일 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 새 싱글 ‘꽃이 아니면 어떤가(질경이)'’의 뮤직비디오 티저 영상을 선보였다. 이번 티저에는 신곡의 콘셉트와 분위기를 담은 장면들이 담겨 본편에 대한 관심을 높였다.

영상은 햇살이 비치는 실내에서 생각에 잠긴 송가인의 모습으로 시작된다. 이후 그가 나뭇잎 모양의 안경을 착용하는 순간 배경이 자연 풍경으로 전환되며, 숲과 들꽃이 어우러진 공간 속에서 다양한 장면이 이어진다. 청순한 화이트 계열의 원피스를 입은 그는 자연 속에서 밝은 에너지를 뽐냈다.

손 위에 내려앉은 나비와 바위틈에서 자라는 질경이를 비추는 장면을 통해 신곡이 담고 있는 생명력과 희망의 의미를 시각적으로 표현했다. 또 여러 나라 사람들이 함께 어우러진 축제 장면이 펼쳐지며, 삼바 하우스 리듬을 바탕으로 한 곡의 분위기를 미리 보여준다.

이번 뮤직비디오는 AI 기반 크리에이티브 기술을 활용해 제작됐다고 전해진다. 현실과 환상을 오가는 연출을 통해 곡의 메시지를 영상으로 구현했다고.

신곡 ‘꽃이 아니면 어떤가’는 부제인 ‘질경이’가 상징하는 척박한 환경에서도 뿌리를 내리고 다시 자라나는 생명력을 모티브로 삼았다. 어려운 환경 속에서도 묵묵히 삶을 이어가는 사람들에게 전하는 메시지를 담았으며, 브라질리안 페스티벌 하우스 사운드에 삼바 하우스 리듬과 트로트 요소를 결합한 하이브리드 댄스 장르로 제작됐다.

이번 곡은 ‘송가인X레전드 프로젝트’의 세 번째 작품이기도 하다. DJ이자 프로듀서인 DJ처리(신철)가 프로듀싱에 참여해 앞서 발표된 심수봉의 ‘눈물이 난다’, 설운도의 ‘사랑의 맘보’에 이어 프로젝트를 이어간다.

한편 송가인의 새 싱글 ‘꽃이 아니면 어떤가(질경이)’는 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.