싱글몰트 스카치 위스키 라프로익, 배우 김성철과 국내 첫 브랜드 활동 전개

소비자 시음 감상평을 김성철의 연기로 재해석한 브랜드 영상 공개

200년이 넘는 전통을 이어온 아일라 싱글몰트 스카치 위스키 라프로익(Laphroaig)이 배우 김성철과 함께 국내 첫 브랜드 활동을 선보인다. 라프로익 특유의 강렬하고 개성 있는 풍미를 폭넓은 소비자들과 공유하기 위해 기획된 이번 활동은 배우 김성철의 깊이 있는 연기력을 통해 브랜드만의 독보적인 매력을 색다르게 표현할 예정이다.

7월 1일 공개되는 티저 영상을 시작으로 순차적으로 선보이는 6편의 에피소드는 실제로 라프로익을 경험한 소비자들이 남긴 시음 감상평을 배우 김성철의 연기로 재해석한 것이 특징이다. 라프로익의 풍미를 표현한 소비자들의 다양한 문구를 영상 연출과 배우의 연기로 풀어내며, 브랜드가 가진 개성을 전달한다.

이번 캠페인은 지난해 10월 배우 윌렘 대포(Willem Dafoe)와 함께 선보인 글로벌 브랜드 캠페인의 방향성을 국내로 확장한 사례다. 한국 소비자들의 실제 시음 감상평을 배우 김성철의 연기로 재해석해 라프로익의 브랜드 특성을 담았다.

브랜드 영상 공개를 기념해 프로모션도 진행한다. 전국 이마트, 이마트 트레이더스, 롯데마트, 보틀벙커에서 라프로익을 특별한 가격으로 구매할 수 있다.

산토리 글로벌 스피리츠 관계자는 "라프로익은 한 번 맛보면 결코 잊을 수 없는 독보적인 개성을 지닌 위스키"라며, "깊이 있는 연기로 자신만의 확실한 색깔을 보여주는 배우 김성철과 함께 라프로익만의 강렬한 매력을 더욱 인상적으로 전달할 수 있을 것으로 기대한다. 이번 브랜드 활동을 통해 색다른 위스키를 경험하고자는 소비자들이 라프로익의 잊을 수 없는 풍미를 경험하고, 자신만의 방식으로 즐기는 계기가 되기를 바란다"고 전했다.

한편, 브랜드 영상은 라프로익 코리아 공식 인스타그램 계정에서 순차적으로 공개되며, 계정을 통해 라프로익에 대한 다양한 브랜드 소식과 활동도 확인할 수 있다.