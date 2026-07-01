선한 임영웅·선한 팬심…소아암 환아 위한 누적 기부금 1억2960만원

가수 임영웅이 소아암 환아를 위한 기부를 이어가며 누적 기부금 1억2960만원을 달성했다.

임영웅 인스타그램 캡처

한국소아암재단은 임영웅의 이름으로 선한스타 6월 가왕전 상금 200만원을 전달받았다고 1일 밝혔다.

이번 기부는 팬 참여 플랫폼 ‘선한스타’에서 진행된 6월 가왕전 결과에 따른 상금 전액을 기부한 것으로, 팬들의 응원이 실제 나눔으로 이어졌다는 점에서 의미를 더했다.

팬들의 꾸준한 참여를 통해 마련된 성금은 소아암과 희귀난치성 질환을 앓고 있는 아동·청소년의 치료를 지원하는 데 사용될 예정이다.

재단의 의료치료비 지원 사업은 만 19세 이하에 발병해 25세 이하인 소아암 및 희귀난치성 질환 환아를 대상으로 운영된다.

지원금은 수술비와 이식비, 희귀의약품 구입비, 병원 보조기구 마련 등 치료 과정에서 발생하는 다양한 의료비에 활용되며, 환아와 가족들의 경제적 부담을 덜고 치료와 회복에 전념할 수 있도록 돕는다.

이번 기부를 포함해 선한스타를 통해 전달된 임영웅의 누적 기부금은 총 1억2960만원에 이르렀다. 팬들의 응원이 매달 기부로 이어지는 선순환 구조를 만들며 꾸준한 선행을 실천하고 있다는 점도 눈길을 끈다.

홍승윤 한국소아암재단 이사는 “아이들의 외롭고 힘든 투병 과정에 매달 따뜻한 손길을 전해주시는 임영웅과 응원해주시는 모든 분들께 깊이 감사드린다”며 “전달된 성금은 아이들이 건강한 일상을 되찾을 수 있도록 소중하고 투명하게 사용하겠다”고 말했다.

한편 임영웅은 현재 SBS 예능 프로그램 ‘산골총각 영웅’에 출연하며 시청자들과 만나고 있다.