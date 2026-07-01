국민체육진흥공단, 스포츠 ESG 얼라이언스 네트워킹 세미나 개최

16개 회원사 30여 명 참여…ESG 실천 역량 강화·협력 네트워크 확대

기후 취약계층 위한 ‘시원한 여름 나기’ 사회공헌 활동 전개

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 스포츠 분야 ESG(환경·사회·지배구조) 경영 확산과 사회적 가치 실현을 위한 협력 강화에 나섰다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)은 지난 30일 서울 올림픽회관에서 ‘스포츠 ESG 얼라이언스 네트워킹 세미나’를 개최했다고 1일 밝혔다. 국민체육진흥공단(KSPO) 제공

국민체육진흥공단(KSPO)은 지난 30일 서울 올림픽회관에서 ‘스포츠 ESG 얼라이언스 네트워킹 세미나’를 개최했다고 1일 밝혔다. 이번 행사는 스포츠 ESG 얼라이언스 회원사의 ESG 실천 역량을 높이고, 기후 취약계층을 위한 사회공헌 활동을 함께 추진하기 위해 마련됐다.

이날 행사에는 16개 회원사 관계자 30여 명이 참석했다. 참가자들은 회원사 간 네트워킹을 비롯해 국민체육진흥공단의 ESG 추진 사례 공유, 이론 및 실습 교육 등을 통해 스포츠 ESG에 대한 이해를 높이고 협력 방안을 모색하는 시간을 가졌다.

특히 참석자들은 송파구 내 기후 취약계층의 건강한 여름나기를 지원하기 위해 국민체육진흥공단 기부금으로 마련한 ‘시원한 여름 나기’ 선물 꾸러미를 직접 포장하는 봉사활동에도 참여했다. 회원사들이 함께 사회공헌 활동을 실천하며 ESG의 사회적 가치를 체감하는 의미 있는 시간으로 이어졌다.

국민체육진흥공단은 이번 세미나를 계기로 회원사 간 협력 네트워크를 더욱 강화하고, 기후 취약계층 지원 등 다양한 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 스포츠 ESG 문화 확산에 앞장설 계획이다.

하형주 국민체육진흥공단 이사장은 “스포츠 ESG 확산을 위해서는 회원사 간 협력과 실천이 무엇보다 중요하다”면서 “앞으로도 스포츠 ESG 대표 협력 플랫폼으로서 회원사들과 함께 사회적 가치를 창출할 수 있도록 적극 지원할 것”이라고 말했다.