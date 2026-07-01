신세계백화점, ‘아트’와 ‘그로서리’ 접목한 ‘어나더 팜’ 선보인다

MZ 및 알파세대 겨냥… 희소템·컬래버 중심 ‘하이브리드 리테일’ 강화

신세계백화점은 10일 신세계백화점 강남점에 아트와 식품을 접목한 새로운 라이프 스타일 스토어인 ‘어나더 팜(Another Palm)’을 새롭게 선보인다고 1일 밝혔다.

어나더 팜의 키비주얼. 신세계백화점 제공

‘어나더 팜’ 매장은 신세계백화점이 추구해온 아트 경험과 쇼핑을 동시에 제공하는 아트 그로서리 콘셉트의 매장이다. 고객이 매장에서 예술 작품을 감상하고 체험하면서 아트 작품·굿즈와 함께 식품까지 동시에 쇼핑할 수 있는 ‘문화 체험형 쇼핑 공간’으로 선보인다.

신세계백화점은 MZ세대를 중심으로 ‘콘텐츠형 매장’에 대한 선호가 높아지는 트렌드를 적극 반영해 전시·체험 기능을 쇼핑 공간에 접목해 이번 ‘어나더 팜’을 기획했다. △엄선된 아티스트 굿즈 △캐릭터 및 서브컬처 지식재산권(IP) 상품 △식품 및 일상용품을 ‘어나더 팜’ 한 매장에 담아, 아트와 콘텐츠, 식품을 한 번에 경험할 수 있는 차별화된 매장으로 준비했다.

‘어나더 팜’은 대표 아트 상품으로 국내 최초로 선보이는 ‘프렌즈위드유 쿠키 보관함’을 비롯해 ‘쿠사마 야요이 커피잔’과 같은 아티스트 굿즈와, 어뮤저블스 라인을 포함한 젤리캣 백참(Bag charm), 아톰, 짱구, 원피스와 같은 인기 IP 굿즈 등을 한 곳에서 선보인다.

신세계백화점 관계자는 “이번에 선보이는 ‘어나더 팜’은 신세계백화점이 추구해온 문화와 쇼핑의 가치를 담아 아트와 콘텐츠, 그로서리가 쇼핑과 결합된 기존에 없었던 복합 리테일 스토어로 기획했다”며 “이번 ‘어나더 팜’을 포함해 향후 다양한 아티스트 및 IP의 큐레이션 등 문화 쇼핑 공간을 확대해 국내 리테일 발전을 이끌 수 있는 차별화된 경험 중심 매장을 지속적으로 선보일 계획”이라고 말했다.