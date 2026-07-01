고려대학교 세종캠퍼스 백승필 교수 등 석탑연구상 수상

고려대학교 석탑연구상에 세종캠퍼스 백승필 생명정보공학과 교수, 김휘 전자·정보공학과 교수, 김재영 표준·지식학과 교수가 선정됐다.

고려대 세종캠퍼스는 올해 석탑연구상 수상자를 1일 발표했다.

고려대 세종캠퍼스 백승필 생명정보공학과 교수, 김휘 전자·정보공학과 교수, 김재영 표준·지식학과 교수, 이현근 지능형반도체공학과 교수(사진 왼쪽부터). 고려대 세종캠 제공

고려대 석탑연구상은 전임교원 중 탁월한 연구 성과를 보인 교원을 포상하는 제도로 2016년 제정됐다.

백승필 교수 등은 장기적으로 우수한 연구 성과낸 점에서 높은 평가를 받았다. 지난해 학술논문과 학술단행본, 교외연구과제 실적을 대상으로 심사됐다. 연구의 질 평가는 2024년 1월부터 지난해 12월까지 실적을 기준으로 했다.

해외 학술연구논문 게재 주저자를 비롯, 국제협력 논문 다수 게재 주저자, 학문 분야별 교외연구과제 간접비 기여 우수 교원 등도 평가 항목에 포함됐다.

이현근 지능형반도체공학과 교수는 석탑국제협력상을 수상했다. 석탑국제협력상은 본교의 국제화 발전에 기여한 전임교원을 포상하고, 국제 연구 협력 활성화를 장려하기 위해 마련됐다.

고려대는 “연구의 질과 양, 교외연구과제 간접비 기여액 등을 종합적으로 평가해 계열별 상위 3% 이내 우수 연구자를 선정했다”고 밝혔다.