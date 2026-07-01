한총리, 취임 첫날 "'모두의 창업' 부족함 못 챙겨 아쉬움"

장관 이임식 대신 직원들에 서한 발송…"소상공·中企 현실 녹록지 않아"

한성숙 국무총리는 1일 "'모두의 창업' 운영상의 부족함을 챙기지 못한 아쉬움과 미안함도 크다"고 밝혔다.



한 총리는 이날 오전 9시께 중소벤처기업부 내부망에 '함께해 주신 중기부 동료 여러분께'라는 제목의 글에서 "활용할 수 있는 모든 역량과 수단을 모아 창업에 도전하는 분들에게 더 많은 기회와 경험을 제공하고, 재기를 돕는 창업 생태계를 만드는 일에 힘쓰겠다"며 이같이 말했다.



한 총리가 중기부 장관으로 재임할 당시 발생한 개인 정보 유출 사건이 아직 마무리되지 않은 데 대해 장관 이임식을 대신한 서한에서 사과하는 동시에 총리로서도 해당 사업이 성공할 수 있도록 챙기겠다는 의미로 보인다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 한성숙 국무총리에게 임명장을 수여한 후 기념촬영을 하고 있다.

실제로 한 총리는 취임 첫날 오후 국립묘지 참배에 이어 인공지능(AI) 혁신 관계장관 간담회 등 본격적인 행보에 나서기에 앞서 이 같은 글을 올린 것으로 전해졌다.



한 총리는 또 "제6대 중기부 장관으로서 343일간의 소임을 마친다"며 "부족한 저를 믿고 동행해 주신 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드린다"고 강조했다.



한 총리는 전날 이재명 대통령이 임명안을 재가함에 따라 이날 현 정부 두 번째 총리이자 제50대 총리로서 임기를 시작했다.



한 총리는 "하루하루가 배움의 시간이자 도전의 연속이었고 민간에서 일했던 제가 공직의 무게를 감당할 수 있을지 스스로에게 수없이 질문했다"며 "기대에 미치지 못할까 하는 마음에 밤늦게까지 여러분이 보내주신 메일과 문서를 읽었고, 150번이 넘는 현장을 찾아다니며 직접 보고, 듣고, 배우려고 노력했다"고 밝혔다.

이재명 대통령이 1일 청와대에서 한성숙 국무총리에게 임명장을 수여한 뒤 함께 행사장을 나서고 있다.

한 총리는 "그 과정에서 깨달은 것은 공직은 혼자 해낼 수 있는 일이 아니라는 점"이라며 "이 자리에서 무언가를 해냈다면, 그것은 여러분 모두가 함께 만들어낸 결과"라고 말했다.



이어 "공직이 지켜야 할 공정과 상생의 가치, 개인의 성과보다 협력과 협업이 더 큰 힘을 만든다는 사실을 깊이 배우게 됐다"며 "그 과정에서 제 마음이 앞서 여러분을 힘들게 한 적이 있다면 너른 마음으로 이해해 달라"고 당부했다.



한 총리는 다만 "여전히 소상공인과 중소기업을 둘러싼 현실은 녹록지 않다"며 "AX 대전환, 지역 중소기업 성장 기반 강화, 소상공인 사회안전망 구축 등 우리가 함께 풀어야 할 과제들도 많이 남았다"고 설명했다.



그러면서 "여러분과 함께 고민하고 배우며 걸어온 시간은 앞으로 제가 걸어갈 길의 중요한 이정표가 될 것"이라며 "저 역시 어디에 있든 늘 여러분을 응원할 것이며, 여러분과 함께할 수 있어 참 행복했습니다"고 덧붙였다.

<연합>