섬마을 고교생, 서울대 원격 수업으로 고교학점 이수 가능해진다

지리적 여건으로 다양한 과목을 접하기 어려운 섬마을 고등학생들이 서울대학교 등 대학의 인적·물적 자원을 활용해 고교학점제 과목을 이수할 수 있는 길이 열린다.

교육부와 서울대학교, 한국과학창의재단은 1일 서울대에서 도서지역 학생을 위한 ‘섬너머학교’ 운영 업무협약을 체결했다. ‘섬너머학교’는 도서지역 고등학생들에게 대학의 물적·인적 자원을 활용해 여러 과목의 이수 기회를 제공하는 정책이다. 고교학점제 체제에서는 △공동교육과정 △온라인 학교 △학교 밖 교육 등으로 소속 학교 이외의 교육시설에서 과목을 듣고 학점을 이수할 수 있는데, 이중 섬너머학교는 ‘학교 밖 교육’의 일환으로 진행된다.

올해 2학기부터 인천 서해5도 5개교, 전남 섬 지역 6개교, 경북 울릉도 1개교 등 도서지역 총 12개 고등학교 1·2학년을 대상으로 시범 운영에 들어간다.

수업은 서울대 전임교원이 총괄하며, 학기 중 실시간 쌍방향 원격수업과 방학 중 서울대 방문 수업으로 이뤄진다. 이번 학기에는 ‘첨단생명과학과 인간에 대한 이해’, ‘섬지역의 미래탐구’, ‘독일어로 탐구하는 행복’ 등 3개 과목이 개설될 예정이다. 서울대 사범대 학생들의 1대1 멘토링도 병행된다.

이수 결과는 고교 학점으로 인정된다. 추후 서울대와 참여 시도교육청 간 협의를 통해 이수 결과의 대학 학점 인정 여부 등도 정하기로 했다.

교육부는 시범운영 결과를 바탕으로 2027학년도부터 참여 지역과 대학을 확대해 나갈 계획이다. 교육부 관계자는 “소규모학교 학생들이 어느 지역에 있더라도 희망하는 과목을 수강하며 진로를 이어가도록 지속 가능한 교육 모델로 정착되기를 기대한다”고 밝혔다.