공민정, 한계 없는 콘셉트 소화… 팔색조 새 프로필 공개

배우 공민정이 새로운 프로필을 공개하며 팔색조 면모를 보였다.

배우 공민정이 새로운 프로필을 공개하며 팔색조 면모를 보였다. 판타지오 제공

1일 소속사 판타지오는 공민정의 새로운 프로필 사진을 여러 장 공개했다.

공민정은 청초하고 맑은 무드부터 도도하고 지적인 스타일까지 완벽하게 표현하며 다채로운 이미지를 소화해냈다.

어떤 스타일이든 공민정만의 분위기로 흡수해 표현한 이번 프로필 사진은 장르를 불문하고 활약하는 그의 필모그래피와도 맞닿아 있다.

화이트 셔츠 차림의 세련미를 풍기는 공민정. 판타지오 제공

공개된 사진 속 공민정은 화이트 셔츠 차림에 편안한 웃음과 자연스러운 연출을 더해 맑고 단정한 분위기를 자아냈다. 블랙 슈트 착장에서는 여유로운 포즈로 도회적인 세련미를 풍기는 동시에 은은한 미소와 깊이 있는 눈빛이 어우러져 단숨에 시선을 사로잡았다.

블랙 터틀넥 니트를 활용한 스타일링에서는 진중하면서도 고혹적인 아우라를 발산, 다크 브라운 톤의 슬리브리스 의상을 입은 컷에서는 깔끔하게 빗어 넘긴 헤어로 이목구비를 돋보이게 하며 강렬한 카리스마가 묻어난다.

한계 없는 콘셉트 소화력으로 한층 깊어진 분위기에 눈길이 가는 이번 프로필은 한 편의 작품을 보듯 눈빛만으로 시선을 장악한다.

스타일에 따라 분위기를 자유자재로 바꾸는 공민정. 판타지오 제공

의상과 헤어스타일 변화에 따라 달라지는 공민정의 프로페셔널한 포즈와 콘셉트 소화력은 현장 스태프들의 감탄을 이끌어냈다는 후문이다.

한편, 최근 공민정은 연기와 예능을 넘나드는 활발한 활동을 이어가고 있다. 쿠팡플레이 ‘SNL 코리아’ 시즌 8, ‘스마일 클리닉’, 유튜브 ‘조선의 청요리사’ 등 여러 분야에서 존재감을 드러내고 있다.

이어 지난 6월에는 영화 ‘메소드연기’로 황금촬영상 심사위원특별상을 수상하며 대중의 머릿속에 깊이 각인된 것은 물론, 믿고 보는 배우로서의 저력을 입증했다.

이번 프로필을 통해 다채로운 스펙트럼을 보여준 공민정은 SBS 새 드라마 ‘풀카운트’에서 베테랑 야구기자 ‘정선애’ 역으로 캐스팅되어 활발한 연기 행보를 이어갈 예정이다.