조권 "첫 정산금 24만원…연습생 빚 갚느라 3년 만에 받아"

그룹 2AM 조권이 데뷔 후 처음 받은 정산금이 24만 원이었다고 밝혔다.

지난달 30일 유튜브 채널 '새고_F5'에는 '드디어 정면승부하는 SM과 JYP의 춤선 대결'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에는 조권과 2PM 준케이, 갓세븐 제이비가 출연해 동방신기 최강창민과 이야기를 나눴다.

조권은 첫 정산금을 묻는 질문에 "연습생 생활을 8년 정도 했다. 당시에는 회사가 연습생에게 투자한 비용을 정산으로 갚아야 했다"고 말문을 열었다.

이어 "데뷔한 뒤인 2008년쯤 공정거래위원회 제도 변경으로 연습생 투자 비용은 회사가 부담하게 됐다"며 "다만 나와 준케이 형 때까지는 회사 부담이 아니었다"고 설명했다.

그는 "정확히 데뷔 후 3년 뒤 첫 정산을 받았다. 그 3년 동안 '깝권', '우리 결혼했어요'할 때라서 빵 터졌을 때였다"며 "첫 정산이 정확하게 기억나는데 정산서에 마이너스 표시가 없었다. 바로 엄마한테 전화해서 '빚을 다 갚은 거 같다'고 말했다"고 회상했다.

그러면서 "일 끝나고 숙소에 가서 정산서를 확인해 봤더니 24만원이었다. 그래도 너무 감사했다"며 "다음날 바로 휴대폰 대리점에 뛰어가서 내가 번 돈으로 처음으로 휴대폰비를 냈다. 그게 나의 첫 정산이다"라고 덧붙였다.

준케이는 "연습생 생활을 4년 정도 했는데 2PM 멤버 중 제일 오래 했다"며 "2PM이 데뷔 후 감사하게도 '10점 만점에 10점'부터 많은 주목을 받았다. 그런데 2년 동안 거의 정산을 못 받았다"고 고백했다.

그는 "아이 윌 비 백'(I'll be back)인가, '위드아웃 유'(Without U) 때쯤 첫 정산을 받았는데 500만원 정도였다"며 "첫 정산을 받고 설날에 그 돈을 갖고 처음으로 백화점에 가서 엄마 명품백을 사고 남은 돈은 흥청망청 썼던 거 같다"고 했다.

제이비 역시 "공정거래위원회에서 변경된 후에 데뷔해서 첫 정산 받은 후 부모님과 상의해서 아끼기로 하고 안 쓰고 한 통장에 묶어놨다. 아직도 그렇게 한다"고 전했다.

이에 최강창민은 "지금 생각해 보니 사실 우리는 첫 정산금이 컸다. 나는 사는 것도 없어서 그냥 부모님께 다 드렸다"고 밝혔다.

<뉴시스>