박규리 "뇌출혈, 시야 흐려지는 고통… 대장암 전 단계 판정도"

박규리가 30대의 나이에 뇌출혈을 극복하고 대장암 전 단계 판정을 받은 후 달라진 생활 루틴을 공개했다.

박규리가 30대의 나이에 뇌출혈을 극복하고 달라진 생활 루틴을 공개했다. 유튜브 채널 'TVCHOSUN LIFE' 영상 캡처

지난달 30일 방송된 TV조선 ‘건강한 집2’는 '내 몸을 되살리는 하루 한 끼의 기적'이라는 주제로 다양한 건강 관리법이 공개되었는데, 이날 스튜디오에는 박규리와 그의 어머니 이명자 씨가 동반 출연했다.

'원조 트로트 여신'으로 불리는 박규리는 “어느덧 40대 후반이라 갱년기를 걱정할 나이다. 딸이 어느덧 22살 성인이 됐을 정도로 세월이 빠르다”라며 근황을 전하면서도 여전히 변하지 않는 가창력과 미모를 보였다.

후유증이 심하게 남고 시야 상실 등의 문제가 발생하는 뇌출혈. 유튜브 채널 'TVCHOSUN LIFE' 영상 캡처

박규리의 어머니 이명자 씨는 “딸이 원래 시립 국악단 공무원이었는데, 30대 초반 젊은 나이에 뇌출혈이 찾아와 앞을 못 보기까지 했다. 당시엔 딸이 잘못되는 줄 알고 하늘이 무너지는 기분이었다”라고 고백해 모두를 충격에 빠트렸다.

“다행히 잘 이겨낸 뒤 하고 싶은 걸 하면서 살겠다며 트로트 가수가 됐다"며 "무대 위에서 노래하는 모습을 보면 얼마나 자랑스러운지 모른다”라고 당시 상황과 애틋한 마음을 전했다.

박규리는 “머릿속이 천둥 번개 치는 것처럼 찌릿하더니 생전 처음 겪는 고통과 함께 시야가 흐려졌다”라며 “조금만 늦었으면 심각한 후유증이 생기거나 생명이 위험했을 수도 있었다는 말에 암담했다”고 긴박했던 뇌출혈 당시를 회상했다.

하지만 뇌출혈을 극복한 후에도 또 다른 고비가 찾아왔다.

박규리가 대장암 전 단계 판정을 받았다. 'TVCHOSUN - TV조선' 영상 캡처

박규리는 “뇌출혈 투병 이후 매년 건강검진을 받고 있는데, 검진 때마다 장에서 용종이 발견됐다. 심지어 2년 전에는 대장암 전 단계인 ‘톱니형 선종’까지 발견돼 큰 충격을 받았다”라고 털어놓았다.

아울러 “친가와 외가 모두 심한 당뇨 가족력이 있는데, 어머니와 저 역시 검진 때마다 ‘당뇨 전 단계’의 혈당 수치가 나와 걱정이 크다”고 덧붙였다.

이에 전문의들은 “장이 망가지면 당뇨와 복부비만 발생 위험이 커진다”고 경고했다. 박규리 모녀는 “평소 기름진 음식과 밀가루, 염도 높은 식단을 즐겼는데, 건강검진 이후 장 건강에 도움이 되는 식품을 챙겨 먹고 있다”라며 변화된 식생활을 공개했다.

박규리는 대장암 전 단계 판정을 받고 생활 습관을 바꿔나갔다. 유튜브 채널 'TVCHOSUN - TV조선' 영상 캡처

박규리 모녀는 뱃살 관리를 위해 장 마사지를 하고, 식사 전 ‘생식’을 섭취하는 모습으로 눈길을 끌었다. 박규리는 “생식을 시작한 후 소화 불량과 변비가 사라졌고, 군살도 많이 정리돼 열심히 챙겨 먹고 있다”고 몸의 변화에 관해 이야기했다.