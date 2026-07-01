文 前대통령, 李대통령에 "국민통합 하려면 당내 단합이 출발점"

"민주당 단합 위에 민주개혁 진영 단합 이뤄야 국민 마음 모을 수 있어"

"더 큰 리더십 발휘해 '모두의 대통령' 이루길…지역균형발전 획기적 성과 축하"

문재인 전 대통령은 1일 이재명 대통령과 만나 "좀 더 큰 리더십을 발휘하셔서 '모두의 대통령'이라는 꿈을 반드시 이루시기를 바란다"고 말했다.



문 전 대통령은 이날 청와대에서 가진 이 대통령과의 오찬 회동에서 "이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민 통합"이라며 이같이 당부했다.

문재인 전 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 이재명 대통령과 오찬에 앞서 인사말을 하고 있다. 연합뉴스

문 전 대통령은 "국민통합으로 나아가려면 당내의 단합이 출발점"이라며 "민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주개혁 진영과 '빛의 혁명'을 함께했던 세력들과 더 큰 단합을 이뤄야 국민의 마음을 하나로 모을 수 있다"고 언급했다.



그러면서 "민주당의 단합, 민주개혁 진영과의 더 큰 단합, 그리고 국민통합까지 나아가는 일을 해낼 수 있는 사람은 지금 대한민국에서 이 대통령뿐"이라고 강조했다.



문 전 대통령은 이 대통령의 경제·사회·외교적 성과와 관련, "내란 종식, 국가 정상화, 민주주의와 국격 회복 등 중대한 과제들을 이른 시일 내에 해낸 것만 해도 큰 업적"이라며 "인수위 없이 출범했는데도 미국과의 관세 협상, 미중 갈등, 우크라이나 전쟁, 중동 전쟁까지 이어진 외교적 난제들에 대해 실용 외교적 자세로 지혜롭게 잘 대처해 주셔서 다행"이라고 평가했다.



이어 "경제 성장률, 수출 실적, 세수 증가, 주가지수 등 거시경제 지표에서 놀라운 성과를 거뒀고 인공지능(AI)에 관한 세계 공급망에서 대한민국의 위상이 크게 높아진 모습을 보며 자랑스러웠다"고 칭찬했다.



문 전 대통령은 지역 균형발전과 관련해서도 "근래 거두는 획기적 성과에 축하 말씀을 드린다"며 '3대 메가프로젝트'를 언급했다.



문 전 대통령은 "역대 민주 정부가 지역 균형발전을 중요한 국정 목표로 세우고 많은 노력을 기울였지만, 수도권 집중을 막지 못했다"며 "지역 균형발전 정책에 더욱 박차를 가하셔서 이번에 메가프로젝트에 대해 서운하다고 말하는 지역까지 잘 아울러 주시기를 바란다"고 말했다.



남북 관계와 관련해서는 "우리 정부가 여러모로 대화 노력을 기울임에도 북한의 호응이 아직 없다"면서도 "지금처럼 인내하면서 계속 대화의 문을 두드리고 상황을 안정적으로 잘 관리한다면 언젠가 다시 대화할 수 있는 계기가 마련될 것"이라고 격려했다.



아울러 "이재명 정부가 김대중·노무현·문재인 정부의 성과를 잇고 부족했던 부분은 채워서 반드시 성공한 정부가 되길 기원한다"며 "이재명 정부의 성공을 위해 할 일이 있다면 힘껏 돕겠다"고 덧붙였다.

<연합>