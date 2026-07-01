李 "내부 단합·외연 확장 조화롭게" 文 "당내 단합이 국민통합 출발"

이재명 대통령과 문재인 전 대통령은 1일 오찬 회동에서 더불어민주당의 내부 단합을 강조했다.

이 대통령과 문 전 대통령은 이날 오전 청와대 상춘재에서 오찬 회동을 갖고 이 같은 의견을 공유했다. 두 사람이 공식 회동한 것은 이 대통령 취임 후 처음으로, 회동에는 비서실장 등 참모진이 배석했다.

이재명 대통령과 문재인 전 대통령이 1일 청와대에서 오찬을 위해 이동하며 대화하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 "우리는 개인 사업을 하거나 사적인 이유로 일을 하는 게 아니니까 근본적으로는 우리가 집권해서 모두를 대표해서 모두를 위한 정치를, 행정을 해야 한다"며 "그렇게 하려면 내부의 단합도 매우 중요하다. 속이 단단해야 되겠다"고 했다.

이어 "끊임없이 외연을 확장하고, 그래서 구조적 다수를 만들기 위해서 노력해야 되고, 거기서 끊임없이 성과를 내야 그게 뒷받침되는 거지 말로만은 안 되지 않나"라며 "이 두 가지를 잘 조화롭게 해야 한다고 생각한다"고 했다.

이 대통령은 또 "우리 민주정부가 이제는 국가 전체를 책임져야 될 주요 세력이 됐는데, 누구도 걱정하지 않도록 우리 모두 뜻을 같이하는 사람들 함께 힘을 모으고, 또 그 기반 위에서 우리가 구조적 다수를 향해서 확장할 수 있도록 노력하겠다"고 했다.

문 전 대통령은 "이재명 정부에 주어진 또 하나의 시대적 과제는 역시 국민통합"이라며 "지금까지 이재명 정부가 거둔 성과 위에서 더 큰 성과로 나아가기 위해서 꼭 필요한 일이라고 생각한다"고 했다.

이어 "국민통합으로 나아가려면 역시 어떤 당내의 단합이 출발점이라고 생각한다"며 "민주당이 먼저 단합하고, 그 위에서 민주개혁 진영 그리고 빛의 혁명을 함께했던 세력들과의 더 큰 단합을 이뤄내야 국민들의 마음을 하나로 모을 수 있다고 본다"고 했다.

그는 "지금 민주당의 단합, 또 민주개혁 진영과의 더 큰 단합 그리고 국민통합까지 나아가는 이런 일을 해낼 수 있는 사람이 지금 대한민국에서는 우리 이재명 대통령뿐이라고 생각한다"며 "그런 만큼 더 큰 리더십을 발휘하셔서 정말 모두의 대통령이라는 그 꿈을 반드시 이루시기를 그렇게 바라겠다"고 했다.

이재명 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 문재인 전 대통령과 오찬에 앞서 차담을 하고 있다. 뉴시스

이 대통령은 전임 민주 정부의 성과 계승에 대해서도 언급했다. 이 대통령은 "문 전 대통령께서 5년 동안 만들었던 성과들, 예를 들면 외교안보, 남북 관계, 경제, 문화 등 너무나 많은 것들이 망가졌다"며 "우리 대통령께서 하신 일에 더해 노무현·김대중 대통령께서 만든 것이 정말로 역사적으로 평가받을 큰 성과다 이런 생각을 하게 된다"고 했다.

이어 "사실 잘 못 느끼긴 하지만, 엄청난 성과들을 만들어냈는데 많이 훼손되고 나니까 그런 게 느껴진다"며 "계속 열심히 복구하려고 노력하고 있다"고 했다.

특히 남북 관계에 대해 "정말 회복 불가능할 정도로 망가졌다는 생각이 든다. 이 적대감, 대결 의식이 우리가 한두 해 이렇게 정성 들이고 입장 바꾸고 해서 해결될 수 없는 상황인 것 같다"면서 "민주 정부들이 해왔던 소위 햇볕정책부터 시작해서 남북 평화 공존 정책은 끊임없이 해야한다. 그것도 잘 이어가도록 하겠다"고 했다.

문 전 대통령은 "우리 정부가 지금처럼 인내하면서 계속해서 대화의 문을 두드리고, 또 상황을 안정적으로 잘 관리해 나간다면 언젠가는 다시 대화할 수 있는 그런 계기가 마련되리라고 믿는다"고 했다.

문 전 대통령은 이 대통령의 국정 성과에 대해 "내란 종식, 국가 정상화, 민주주의와 국격 회복이라는 중대한 과제들을 빠른 시일 내에 해낸 것만 해도 아주 큰 업적"이라고 평가했다.

또 "이어지는 외교적 난제들에 대해서도 국익을 먼저 생각하는 실용외교적 자세로 아주 지혜롭게 잘 대처해 주셔서 아주 큰 다행이었다"며 "국내적으로도 경제성장률, 수출 실적 그리고 세수 증가, 주가지수 같은 거시경제 지표들에서 아주 놀라운 그런 성과를 거두고 있고, 특히 AI(인공지능)에 관한 세계적인 공급망에서 대한민국의 위상이 더욱, 아주 크게 높아진 모습들을 보면서 아주 자랑스러움을 느꼈다"고 했다.

이 대통령은 서남권 반도체 메가프로젝트와 관련해 "대통령님께서 그쪽 재생에너지 산업을 육성해 놓은 덕"이라며 "인프라가 그 정도 없었으면 지금 새롭게 시작하기 어려운 상태인데, 이것도 역시 전 정부에서 재생에너지 산업을 적대화하지 않았나. 의심을 하고 막 수사했다"라고 말했다.

문재인 전 대통령이 1일 청와대 상춘재에서 이재명 대통령과 오찬에 앞서 차담을 하고 있다. 뉴시스

문 전 대통령은 "지금은 이제 기반이 돼서 RE100 산단이 그쪽으로 가고, 이번에 대형 반도체 메가 프로젝트가 거기로 가고 하는 것 보니까 정말 참 그렇게 잘 이끌어주셔서 감사하다"고 했다.

이날 회동은 오전 11시 30분 청와대 녹지원에서 시작됐다. 이 대통령은 이날 짙은 회색 정장에 노타이 차림이었고, 문 전 대통령은 남색 정장에 노타이 차림이었다.

문 전 대통령이 "초대해줘서 고맙다"고 하자, 이 대통령은 "별 말씀을요. 제가 좀 늦어가지고"라고 화답했다. 이 대통령이 "여기 오랜만이죠"라고 묻자 문 전 대통령은 "네. 오랜만입니다"라고 답했다. 두 사람은 이어 상춘재 현관에서 기념 촬영을 마친 후 오찬장으로 이동했다.

한과와 차 세트가 준비된 원형 테이블에 분홍·노랑·연보라 꽃장식이 놓인 가운데 두 사람은 마주 앉았다. 이 대통령은 "순방 다녀보니 오른쪽으로 모시라고 그러더라. 우리 대통령께서 후배한테 먼저 한 말씀 해달라"고 하자, 문 전 대통령은 재차 청와대 초청에 감사를 표하며 "퇴임 후에 처음으로 지금 청와대를 방문하게 돼서 아주 감회가 깊다"고 했다.

문 전 대통령은 이 대통령의 건강도 당부했다. 그는 "대통령의 건강은 대통령 개인의 것이 아니라 공공재라는 말도 있지 않나"라며 "한숨 돌리면서 일정 관리와 건강 관리를 좀 더 잘해 주셨으면 좋겠다"고 했다. 이 대통령은 웃으며 "집안 어르신한테 이렇게 젊은 사람이 건강 걱정을 끼쳐드려 죄송하다"고 했다.

이날 회동에는 청와대에서 강훈식 비서실장, 홍익표 정무수석, 정을호 정무비서관, 권혁기 의전비서관, 황인권 경호처장 등이, 문 전 대통령 측에서는 오종식 비서실장이 배석했다.

<뉴시스>