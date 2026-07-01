황정음, 의미심장 고백…"아무도 없는 곳서 살고파"

배우 황정음이 숯가마 찜질방을 찾았다.

황정음은 1일 자신의 유튜브 채널에 '육아 탈출했다가 인지도도 탈출한 날'이라는 제목의 영상을 올렸다.

그는 주변 풍경을 보며 "예술이다"라고 했다.

이어 "이렇게 이런 데서(자연 친화적인 곳에서) 이렇게 살고 싶다"고 했다.

황정음. 유튜브 캡처

또 "50대 중반부터는 아무도 없는 산 속 깊은 곳에 땅 1만평을 사서 나무를 미친듯이 심고 운전해서 들어가면 갑자기 멋있는 집이 나타난다. 그렇게 살고 싶다"고 했다.

그러면서 "아무도 없는 곳에서"라고 덧붙였다.

그는 사우나를 하면서도 "이런 자연을 유튜브에 할 때 너무 행복한 것 같다"고 했다.

한편 황정음은 올 2월 전 소속사 와이원엔터테인먼트로부터 이태원의 고급 단독주택에 대해 가압류가 걸렸다.

청구금액은 2억8200만원으로, 황정음은 해당 단독주택을 지난 2020년 46억원에 매입했다.

또 그는 지난해 회삿돈 약 43억원을 횡령한 혐의로 불구속 기소돼 같은 해 9월 징역 2년 및 집행유예 4년을 선고받았다.

황정음은 2022년 1인 기획사인 훈민정음엔터를 설립한 후 4년간 대중문화예술기획업에 등록하지 않아 논란을 빚기도 했다.

<뉴시스>