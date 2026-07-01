민주노총 올해 폭염감시단 발족…“휴식·작업중지권 실질 보장”

민주노총이 전국 사업장 폭염 관리 실태를 확인하는 ‘폭염감시단’을 발족하고 정부에 실질적인 폭염 대책 마련을 촉구했다.

민주노총 조합원들이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견에서 특수고용·플랫폼 노동자의 폭염 대책 및 산업안전보건법 적용을 촉구하고 있다. 연합뉴스

민주노총은 1일 서울 종로구 광화문광장에서 기자회견을 열고 ‘2026 민주노총 폭염감시단’을 발족했다. 640명의 조합원이 참여하는 폭염감시단은 앞으로 석 달간 전국 사업장의 폭염 실태를 확인하고, 개선 요구를 거부하는 위반 사업장에 대해 공동 대응을 진행하게 된다. 한 달에 두 번 ‘폭염 예방 점검의 날 집중 점검’도 진행한다.

민주노총은 “폭염으로 인한 재해가 증가하면서 고용노동부는 폭염 대책을 내놨지만 실효적이지 않다. 폭염중대경보 발령 시 야외 작업 및 활동을 즉각 중단할 것을 ‘권고’하는 수준”이라고 지적했다.

특히 플랫폼·특수고용노동자의 경우 산업안전보건법이 제한적으로 적용돼 폭염 대책에서 차별을 받고 있다고 짚었다.

윤우석 전국가전통신서비스노조 코웨이 코디코닥지부 부지부장은 “매일 고객의 집을 방문하는 이동노동자들은 하루 대부분의 시간을 뜨거운 아스팔트 위에서 이동하고 달궈진 차량을 반복해서 타고 내리거나 무거운 장비를 들고 계단을 오르내린다”며 “그럼에도 계약 형태가 다르다는 이유로 같은 폭염 속에서 받는 보호 수준이 다르다”고 지적했다.

민주노총은 산업·업종별로 폭염 대응 현장을 살피겠다고 밝혔다. 또 폭염 실태조사 및 지역 캠페인 등을 통해 폭염 속 작업중지권과 휴식권 보장을 요구하겠다고 했다.

질병관리청에 따르면 전국 폭염 일수가 24일로 예년 평균의 2.3배를 기록했던 지난해 실내외 작업장의 온열질환자는 1790명에 달했다. 온열질환 산업재해도 매년 증가해 2020년 13건에서 2025년 65건까지 늘었다.