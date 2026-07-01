소방청, 조직문화 개선 위한 익명 제보 접수…“익명성 철저히 보장”

소방청이 ‘광주 공무원 사망’ 사건 관련 사적 심부름이나 음주 강요, 폭언 등 불합리한 관행을 없애기 위해 7월 한 달간 전국 소방공무원을 상대로 익명 제보를 받는다.
소방청은 1일 익명 제보 시스템인 케이휘슬을 운영한다며 사적 이익 요구 행위와 부당한 음주 문화, 외모나 신체 비하 등 비인격적 대우가 중점 제보 대상이라고 밝혔다.
케이휘슬은 제보자의 IP(인터넷 프로토콜) 주소 추적을 방지하고 접속 로그 파일을 생성하지 않는 방식으로 운영된다. 독립된 서버로 관리돼 내부 관리자나 감찰 담당자가 제보자 신원을 추적할 수 없다. 또 제보자는 익명성을 유지한 채 감찰 담당자와 시스템 내 채널을 통해 소통할 수 있다.
소방청은 제보 시 육하원칙에 따라 시간, 장소, 관련자, 구체적 행위 등을 명확히 기재하고, 증빙 자료가 있으면 제출해 줄 것을 당부했다.
최용철 소방청장 직무대행은 “익명 제보 시스템 운영은 구성원 누구나 존중받는 조직 문화를 만들기 위한 개선의 출발점”이라며 “현장에서 겪은 불합리한 관행이나 개선이 필요한 사항이 안심하고 제보될 수 있도록 운영에 만전을 기하겠다”고 말했다. 이어 “소방 조직은 국민 생명과 안전을 지키는 조직인 만큼, 내부 문화 역시 공정하고 건강해야 한다”고 강조했다.