“마약·전화금융사기 예방 앞장…” 배우 김응수, 전북경찰청 홍보대사로

배우 김응수가 전북경찰청 홍보대사로 1일 위촉돼 마약과 전화금융사기(보이스 피싱), 청소년 도박 등 각종 범죄 예방 홍보 활동에 나선다.

배우 김응수(오른쪽)가 1일 이재영 전북경찰청장으로부터 전북경찰청 홍보대사 위촉장을 받고 있다. 전북경찰청 제공

김응수는 영화 ‘타짜’, ‘검사외전’과 드라마 ‘꼰대인턴’ 등 다양한 작품에서 활약하며 대중적인 인기를 얻었으며, 2020년 MBC 연기대상 최우수 연기상을 받았다. 전북경찰은 특유의 친근하면서도 강인한 이미지가 도민의 안전을 지키는 경찰의 역할과 부합한다고 판단해 홍보대사로 위촉했다고 설명했다.

김응수는 위촉식 직후 첫 공식 활동으로 ‘마약 근절’ 홍보영상 촬영에 참여했다. 해당 영상은 30대 이하 청년층의 마약류 범죄에 대한 경각심을 높이고 예방 문화를 확산하기 위해 제작됐다.

김응수는 앞으로 2년 동안 전북경찰과 함께 마약류 범죄 근절을 비롯해 보이스 피싱 예방, 예약부도(노쇼) 사기 예방, 청소년 도박 근절, 교통안전 문화 조성 등 도민 생활과 밀접한 치안 정책 홍보 활동을 펼칠 예정이다.

배우 김응수(앞줄 왼쪽 다섯 번째)가 1일 전북경찰청 홍보대사로 위촉돼 이재영(〃여섯 번째) 전북경찰청장 등과 기념 촬영하고 있다. 전북경찰청 제공

김응수는 “전북경찰청 홍보대사로 위촉돼 뜻깊고 감사하다”며 “대중에게 받은 사랑에 보답하는 마음으로 전북도민이 평온하고 행복한 일상을 누릴 수 있도록 홍보대사 역할에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

이재영 전북경찰청장은 “전 세대에게 사랑받는 김응수 배우와 치안 파트너가 돼 매우 기쁘다”며 “홍보대사와 함께 도민들의 범죄 피해 예방과 주요 치안 정책을 효과적으로 알릴 계획”이라고 밝혔다.