'원정출산 최우선 수사해 기소하라'…美법무부, 검찰에 지시

연방대법원의 '출생시민권 제한은 위헌' 결정에도 강경 反이민 기조

미국 법무부가 원정 출산 사건들을 최우선으로 수사해 기소하라고 연방 검찰에 지시했다고 외신들이 30일(현지시간) 보도했다.



CNN방송 등에 따르면 미 법무부는 이날 모든 연방 검사들에게 보낸 서한을 통해 원정 출산 사건을 가장 먼저 처리하도록 지시했다.

미국 법무부 로고. 로이터연합뉴스

원정 출산이란 미국에서 태어난 아이는 자동으로 미 시민권을 획득하도록 한 '출생 시민권'(Birthright Citizenship)' 제도를 노리고 입국 목적을 속인 채 미국에 들어와 아이를 낳는 행위 등을 뜻한다.



미 법무부의 이런 조치는 미 연방대법원이 이날 '출생 시민권'을 제한하는 도널드 트럼프 대통령의 행정명령에 위헌 결정을 내린 지 수 시간 만에 나왔다.



법무부는 엑스(X·옛 트위터)에 올린 게시물에서도 "출산 관광 계획은 이민법을 악용하고 형사법을 자주 위반한다"며 "자녀가 시민권을 자동 획득할 수 있도록 하기 위해 법의 허점을 이용하는 사람들은 법의 심판을 받게 될 것"이라고 밝혔다.



법무부는 또 일선 검사들에게 출산 관광 수사를 위해 국토안보부(DHS)와 협력하도록 했다.



국토안보부는 지난 4월 수사 요원들에게 출산 관광 수사에 집중할 것을 명령한 바 있다.



로이터통신은 미 법무부의 이번 지시는 연방대법원의 제동에도 트럼프 행정부가 강경 반이민 정책을 이어가겠다는 것을 시사한다고 분석했다.



실제로 트럼프 대통령은 이날 대법원 결정 직후 소셜미디어에 올린 글에서 "우리나라에 큰 불행"이라며 의회 입법 등을 통해 출생 시민권을 제한하기 위한 노력을 멈추지 않겠다는 뜻을 밝혔다.

<연합>