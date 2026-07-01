[속보] 이재명 “결과 상관없이 자랑스럽다”… 32강 좌절된 축구대표팀 격려

이재명 대통령. 청와대통신사진기자단

대한민국 축구 국가대표팀이 2026 북중미 월드컵에서 32강 진출에 실패하며 조기 탈락한 가운데, 이재명 대통령이 선수단을 향해 격려의 메시지를 전했다.

이 대통령은 1일 자신의 SNS를 통해 “누구보다 마음이 무거울 대한민국 축구 국가대표 선수 여러분께 깊은 위로를 전한다”고 밝혔다.

이 대통령은 지난 4년간 선수들이 흘린 땀방울과 헌신을 격려했다. 이 대통령은 “지난 4년 동안 월드컵만을 바라보며 부상과 고된 재활을 이겨내고 한계를 넘어서는 훈련을 반복하셨으리라 생각한다”며 노고를 치하했다.

이어 “몸의 고통보다 ‘대한민국 국가대표’라는 이름표가 주는 무게감이 더 힘들었을 것”이라며 “모든 여정이 끝나버렸다는 현실이 얼마나 허망하게 다가올지 안타깝다”고 전했다.

이 대통령은 “여러분은 마지막 순간까지 포기하지 않았고 모든 것을 그라운드 위에 쏟아냈다”며 “경기의 결과와 상관없이 충분히 자랑스러운 대한민국의 국가대표”라고 강조했다.

또한 “진정한 응원은 아쉬운 결과 앞에서도 선수들의 손을 놓지 않는 것”이라며 국민적 성원을 당부했다.

이 대통령은 “이번 대회가 대한민국 축구의 더 큰 도약을 위한 밑거름이 될 수 있도록 정부 역시 할 수 있는 모든 것을 다하겠다”고 약속하며, “주장 손흥민 선수를 비롯한 우리 축구 국가대표팀, 정말 고생 많으셨다”고 덧붙였다.