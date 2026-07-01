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[포토] 화장품 전문 전시회 '인터참코리아' 개막

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이제원 선임기자
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1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 &#39;인터참코리아&#39; 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3,000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티&#47;화장품 전문 전시회입니다. &#47;2026.07.01 이제원 선임기자
1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '인터참코리아' 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3,000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티/화장품 전문 전시회입니다. /2026.07.01 이제원 선임기자
1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 &#39;인터참코리아&#39; 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3,000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티&#47;화장품 전문 전시회입니다. &#47;2026.07.01 이제원 선임기자
1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '인터참코리아' 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3,000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티/화장품 전문 전시회입니다. /2026.07.01 이제원 선임기자

1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '인터참코리아' 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티·화장품 전문 전시회다.

이제원 기자

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