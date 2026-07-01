[포토] 화장품 전문 전시회 '인터참코리아' 개막 입력 : 2026-07-01 16:07 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '인터참코리아' 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3,000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티/화장품 전문 전시회입니다. /2026.07.01 이제원 선임기자 1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '인터참코리아' 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3,000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티/화장품 전문 전시회입니다. /2026.07.01 이제원 선임기자 1일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린 '인터참코리아' 관람객들이 부스를 돌아보고 있다. 인터참코리아(InterCHARM Korea) 는 매해 50여개국에서 약 3000명이 넘는 해외바이어가 내방하며, 국내에서 개최되는 글로벌 뷰티·화장품 전문 전시회다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 박규리 "뇌출혈, 시야 흐려지는 고통… 대장암 전 단계 판정도" 공민정, 한계 없는 콘셉트 소화… 팔색조 새 프로필 공개