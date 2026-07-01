[포토] 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견

민주노총 조합원들이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견에서 폭염으로 목숨을 잃은 노동자를 추모하는 상징 의식을 하고 있다.

민주노총 조합원들이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견에서 특수고용·플랫폼 노동자의 폭염 대책 및 산업안전보건법 적용을 촉구하고 있다.

민주노총 조합원들이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견에서 폭염으로 목숨을 잃은 노동자를 추모하는 상징 의식을 하고 있다.