[포토] 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견 입력 : 2026-07-01 16:11 이제원 선임기자 구글 네이버 유튜브 민주노총 조합원들이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견에서 폭염으로 목숨을 잃은 노동자를 추모하는 상징 의식을 하고 있다. 민주노총 조합원들이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견에서 특수고용·플랫폼 노동자의 폭염 대책 및 산업안전보건법 적용을 촉구하고 있다. 민주노총 조합원들이 1일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 2026 민주노총 폭염감시단 발족 및 계획 발표 기자회견에서 폭염으로 목숨을 잃은 노동자를 추모하는 상징 의식을 하고 있다. 이제원 기자 Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지 세계일보 이제원 이슈 나우 더보기 이민정, 두 자녀에게 미안함 고백… "떼 쓰는 법을 모른다" 고준희, 시부모와 합가 질문에 "그럼 아기는 어떻게 갖죠?"