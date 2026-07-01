클럽 난이도 문제 해결… 롱게임 전략 재설계 [히트상품 특집]

캘러웨이골프

캘러웨이골프 코리아의 ‘퀀텀 미니 시리즈(Quantum Mini Series)’는 드라이버와 페어웨이 우드, 하이브리드와 롱아이언 사이에서 발생하는 거리 간격과 긴 클럽의 난이도 문제를 해결하기 위해 설계된 전략형 롱게임 라인업이다.

퀀텀 미니 시리즈는 퀀텀 미니 드라이버(Quantum Mini Driver), 퀀텀 미니 버피(Quantum Mini Buffy), 퀀텀 미니 스피너(Quantum Mini Spinner)로 구성되며, 각 클럽이 명확한 역할을 기반으로 설계돼 티샷의 안정성부터 거리 연결, 그리고 그린 공략까지 롱게임 전반의 퍼포먼스를 보다 정교하게 완성하도록 돕는다. 퀀텀 미니 드라이버는 드라이버의 비거리와 페어웨이 우드의 안정성을 결합한 모델이다. 컴팩트한 헤드와 짧은 샤프트 설계를 통해 어드레스 시 안정감을 높이고 방향성에 대한 부담을 줄여 보다 자신감 있는 티샷을 가능하게 한다. 특히 페어웨이 우드에 적용되던 스텝 솔(Step Sole) 구조를 채택해 지면과의 마찰을 줄이고, 티샷뿐 아니라 페어웨이 세컨 샷에서도 안정적인 컨택을 구현하도록 설계됐다.