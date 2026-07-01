흑염소 함량 5배… 프리미엄 흑염소 건강식품 [히트상품 특집]

옻이랑

건강식품 제조·유통 전문기업 ㈜옻이랑이 지리산 마천농협과 협업하여 선보인 ‘지리산 마천농협 옻흑염소중탕’이 차별화된 원료 함량과 품질 경쟁력을 바탕으로 소비자들의 꾸준한 사랑을 받고 있다.

‘지리산 마천농협 옻흑염소중탕’은 청정 자연환경을 자랑하는 지리산 자락에서 엄선한 흑염소를 주원료로 사용하고, 전통적으로 귀하게 여겨져 온 참옻나무와 다양한 부원료를 배합해 정성껏 제조한 제품이다.

이 제품의 가장 큰 특징은 일반 시중 흑염소 제품 대비 5배 이상 높은 흑염소 함량을 담았다는 점이다. 최근 흑염소 건강식품 시장이 확대되면서 다양한 제품들이 출시되고 있으나 실제 흑염소 원료 함량은 제품별로 큰 차이를 보이고 있다. 지리산 마천농협 옻흑염소중탕은 원료 본연의 가치를 높이기 위해 흑염소 사용량을 대폭 강화하여 깊고 진한 풍미와 원료감을 구현했다. 또한 참옻나무와 엄선된 부원료를 함께 사용하여 제품의 완성도를 높였으며, 오랜 제조 노하우를 바탕으로 흑염소 특유의 향을 줄여 남녀노소 누구나 부담 없이 섭취할 수 있도록 개발했다.